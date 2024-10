Södeln ve znamení návratů. Braathen byl čtvrtý, bodoval i Hirscher

Zahajovací obří slalom sezony Světového poháru v Söldenu přinesl nejen triumf norských lyžařů, kteří obsadili celé stupně vítězů s vítězstvím Alexandera Steena Olsena, ale také návrat dvou velkých jmen – Lucase Pinheira Braathena a Marcela Hirschera.

Třiadvacetiletý Steen Olsen si na úvod ročníku připsal druhé pohárové vítězství v kariéře po loňském triumfu ve slalomu.

Dvojnásobný juniorský mistr světa z roku 2022 vedl těsně už po prvním kole a v druhé jízdě náskok výrazně zvýšil. Druhý skončil s odstupem 65 setin zkušený Henrik Kristoffersen, jenž o setinu porazil Atle Lieho McGratha.

Na stupně vítězů nečekaně útočil bývalý norský reprezentant Pinheiro Braaten, jenž se po sporech se svazem a vynechané minulé sezoně vrátil do Světového poháru pod brazilskou vlajkou.

Třiadvacetiletý rodák z Osla, držitel malého glóbu za slalom z roku 2023, byl po prvním kole devatenáctý a v druhém kole dokonce zajel nejrychlejší čas, díky němuž se dlouho držel v popředí. Nakonec byl s odstupem devíti desetin čtvrtý.

Nejsledovanějším mužem v Söldenu byl ale osminásobný celkový vítěz seriálu Marcel Hirscher, jenž se představil v závodě po 2051 dnech.

Někdejší rakouský dominátor startoval díky divoké kartě FIS s číslem 34 a do druhého kola se kvalifikoval osmadvacátým časem. Pětatřicetiletý lyžař závodící v nizozemských barvách si v druhém kole ještě o pět míst polepšil.

"Je to velmi emotivní. Lyžování bylo vždycky můj život a to, že to dnes takhle vyšlo, je prostě krásné. Jsem skutečně šťastný, tohle je velké privilegium," uvedl Hirscher, jenž původně ukončil kariéru v roce 2019 poté, co poosmé za sebou ovládl celkové hodnocení seriálu.

Překvapivě nebodoval jeden z Hirscherových nástupců Marco Odermatt. Švýcarský favorit startující s číslem 1 sklouzl na vnitřní lyži a první kolo po pádu nedokončil.

Švýcar v minulém ročníku vyhrál hodnocení všech svých disciplín - obřího slalomu, super-G i sjezdu - a získal potřetí za sebou velký glóbus.

Po tradičním söldenském úvodu se Světový pohár naplno rozběhne za tři týdny slalomem v Levi.

Úvodní závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):

Muži - obří slalom: 1. Steen Olsen 2:09,50 (1:04,31+1:05,19), 2. Kristoffersen -0,65 (1:04,39+1:05,76), 3. McGrath (všichni Nor.) -0,66 (1:04,81+1:05,35), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,90 (1:05,99+1:04,41), 5. Vinatzer (It.) -1,10 (1:05,51+1:05,09), 6. Kranjec (Slovin.) -1,26 (1:04,99+1:05,77).