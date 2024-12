"O trénování neví vůbec nic." Kouč ruské hvězdy se pustil do Murrayho angažmá

Stáli proti sobě ve finále Wimbledonu, teď z nich bude jeden tým. Trenérské angažmá Brita Andyho Murrayho u někdejšího rivala Novaka Djokoviče ovšem budí velké vášně. Nad Srbovým novým koučem se pozastavil i trenér ruské hvězdy Daniila Medveděva.

Jako protivníci se Brit se Srbem potkávali už od juniorů, mezi profesionály spolu odehráli 36 zápasů. Jejich bilance vyzněla 25:11 pro Djokoviče.

Ve finálových duelech rodák z Bělehradu vedl 11:8, v grandslamových finále kraloval jednoznačně 8:2. V Austrálii se o titul utkali čtyřikrát, v letech 2011, 2013, 2015 i 2016 zvítězil Srb.

Teď bude Murray připravovat rivala hned na první grandslam sezony v Melbourne.

Jejich spojení vzbudilo v tenisovém světě velké vášně. Ne každý věří, že spolupráce dvou sedmatřicetiletých legend bude fungovat.

"Andy o trénování nic neví, nemá žádnou metodiku. V podstatě to znamená, že se všechno bude učit za běhu a nejsem si jistý, jestli je to právě to, kvůli čemu si ho Djokovič do týmu bere," řekl Gilles Cervara, trenér ruské hvězdy Daniila Medveděva, v rozhovoru pro francouzský deník L'Èquipe.

Podle něj bude Murray jen jakýmsi poradním hlasem, ne plnohodnotným trenérem.

Cervara neočekává, že by právě Brit provedl se svým stejně starým svěřencem nějaké zázraky.

"Buď už se Novak zná tak dobře, že nepotřebuje osobního trenéra, nebo požádá zbytek týmu, aby společně našli a zapracovali nějaké nové tréninkové metody," myslí si Francouz.

Sám ale překvapený není, že Murray na nějakou podobnou nabídku kývl tak brzy po konci vlastní kariéry.

"Jak ho znám, bylo jasné, že nevydrží sedět se složenýma rukama déle než dva nebo tři měsíce. Uvidíme, co jeho nová úloha přinese, u nich je možné všechno. Hlavní bude vyřešit, jak udržet v Djokovičovi fyzičku a správnou energii," dodal Cervara.

Djokovič si od nového parťáka hodně slibuje, protože navzdory všem rekordům a trofejím, které vyhrál, se stále cítí motivovaný do práce.

"Kdybych nebyl, nebudu ho angažovat. Pořád cítím, že se můžu na okruh vrátit silný, tělo mi to umožňuje. V hlavě chci vyhrát další grandslamy a ještě víc se zapsat do historie," uvedl Djokovič.

Aktuálně sedmý hráč světa vypustil závěr sezony a naposledy hrál štědrou říjnovou exhibici v Rijádu. O víkendu se zúčastnil rozlučky Juana Martína del Potra. Zatím oficiálně nepotvrdil, zda si před Australian Open zahraje některý z přípravných turnajů.