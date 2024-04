Djokovič na kolenou. Světovou jedničku poslal z Monaka domů Nor Ruud

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas zdolal v semifinále turnaje v Monte Carlu světovou dvojku Jannika Sinnera 6:4, 3:6, 6:4 a potřetí na monacké antuce postoupil do finále. Navázat na tituly z let 2021 a 2022 se pokusí proti Norovi Casperu Ruudovi, jenž se dostal do finále díky výhře 6:4, 1:6, 6:4 nad světovou jedničkou Novakem Djokovičem z Srbska, kterého porazil poprvé v kariéře.

Pětadvacetiletý Tsitsipas zdolal o tři roky mladšího italského soupeře Sinnera v devátém vzájemném zápase pošesté a uštědřil mu teprve druhou letošní porážku. Šampiona Australian Open porazil za více než dvě a půl hodiny. Dvě hodiny a čtvrt se hrálo druhé semifinále, v němž Ruud na šestý pokus poprvé zdolal jiného dvojnásobného vítěze turnaje Djokoviče. Pětadvacetiletý rodák z Osla se stal prvním norským tenistou v historii, jenž porazil aktuální světovou jedničku. Osmý nasazený Ruud je ve finále v Monte Carlu prvně v kariéře, od triumfu v Estorilu loni v dubnu všechny čtyři následující zápasy o titul prohrál. Djokovič po dnešní porážce ani v Monaku neukončí čekání na první letošní turnajový triumf. Turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 6,642.938 milionů eur): Dvouhra - semifinále: Ruud (8-Nor.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 1:6, 6:4, Tsitsipas (12-Řec.) - Sinner (2-It.) 6:4, 3:6, 6:4.