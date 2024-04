Obviněný z vraždy a odsouzený za loupež, přesto byl O. J. Simpson magnet na ženy

O. J. Simpson nebyl jen kontroverzní muž, ale také velký milovník žen. I přes soudní pře byl v klubech vždy v centru jejich zájmu.

Když ve čtvrtek ve věku 76 let na rakovinu zemřel Orenthal James Simpson, známý jako O. J. Simpson, skončil život jedné z nejkontroverznějších osob historie sportu v USA.

Úspěšný hráč amerického fotbalu se prosadil i ve filmu. Jenže v 90. letech obletěly celý svět záběry ze soudního přelíčení, v němž se zodpovídal z obvinění z vraždy exmanželky a jejího přítele.

Trestní soud uznal Simpsona nevinným, ale v následující civilní při ho porota uznala odpovědným a nařídila mu zaplatit rodinám obětí astronomické odškodné 33,5 milionu dolarů. Rozsudek tak zastínil jeho úspěchy jako hvězdy NFL a herce.

Aby problémů se zákonem nebylo málo, byl Simpson v roce 2007 zatčen za loupežné přepadení a o rok později odsouzen. Za mřížemi si pobyl do října 2017.

Přes výrazně pošramocenou pověst se kolem O. J. Simpsona stále pohybovaly půvabné ženy.

"Měl rád ženy, to byla jeho parketa," lakonicky prohlásil Arthur Bernstein, který před dvaceti lety režíroval Simpsona v jeho posledním filmu "The Lemon Twist".

"I po tom všem, co se stalo, byl jako magnet. Ženy k němu prostě tíhly," dodal režisér pro britský The Sun.

Na jednu noc v klubu během slavného soudního procesu Bernstein vzpomíná dodnes.

"Člověk by řekl, že se od něj ženy budou držet dál. Ale ne, chodily k němu jedna za druhou. Říkaly věci jako: 'O. J., milujeme tě!' nebo 'Věříme v tebe, Juice!'. Bylo to neskutečné, skoro jako by je díky procesu ještě víc zaujal," připomněl Bernstein Simpsonovu přezdívku "The Juice".

Ani filmový režisér, scenárista a producent nebyl na takový obdiv žen a dívek zvyklý. Navíc na rozdíl od svého kamaráda nebyl obviněný z vraždy, což paradoxně mnohé ženy na Simpsonovi fascinovalo.

"Jednou jsem se O. J. zeptal: 'Jak zvládáš všechnu tu pozornost, když se kolem tebe děje tolik věcí?'. A on jen pokrčil rameny a řekl: 'Lidé vidí, co chtějí vidět. To nemůžu ovlivnit. Prostě žiju svůj život.'"

Navzdory kontroverzní minulosti převážila síla Simpsonovy osobnosti všechno. I když jej veřejnost vnímala kontroverzně, udržel si v kontaktu s fanoušky (a hlavně fanynkami) šarm.

Kouzlo osobnosti zapůsobilo i na Bernsteina. "Nevím, jestli se to stalo. Ale doufám, že se to nikdy nestalo," řekl o údajné Simpsonově roli ve dvojnásobné vraždě.