Novák byl šestý v závodě Tour de Ski a zajel nejlepší výsledek v sezoně

Lyžař Michal Novák byl ve třetí etapě Tour de Ski šestý v závodě na pět kilometrů, který se uskutečnil ve speciálním formátu s hromadným startem po skupinách, a zajel nejlepší výsledek v sezoně.
Kateřina Janatová obsadila v závodě žen dělené 22. místo. V Toblachu zvítězili Američané Gus Schumacher a Jessie Digginsová, která si upevnila vedení v průběžném pořadí seriálu. Mezi muži dál vede Nor Johannes Hösflot Klaebo.
Devětadvacetiletý Novák, kterého trápily v úvodu sezony zdravotní potíže, skončil poprvé v sezoně v desítce. V premiéře nového formátu, kdy závodníci startovali ve čtyřech skupinách zhruba po 25 lyžařích, těžil z toho, že byl v nejrychlejší rozjížďce.
Na vítězného Schumachera ztratil 5,4 sekundy. Druhý skončil Rakušan Benjamin Moser, třetí byl Nor Lars Heggen. Další český reprezentant Jiří Tuž obsadil celkově 69. příčku.
"Nový formát závodu byl docela zajímavý, hodně mě to bavilo. Je tam spousta věcí, které nemáte pod kontrolou. To mi dnes hrálo do karet," řekl v nahrávce pro média Novák.
"Nějaký vyšší osud mi dokonce naservíroval širší pódium a šesté místo. Za to jsem hrozně rád a vděčný. Je to krásný závěr roku a v současné situaci, kde se nacházím, je to pro mě velké povzbuzení," uvedl.
Novák s Tužem startovali ve druhé rozjížďce, v té první zvítězil Nor Emil Iversen. Ve skupině se Schumacherem, Heggenem či Francouzem Julesem Chappazem se drželi dlouho v kontaktu.
Tuž sice ve druhé polovině odpadl, Novák ale dál bojoval a doběhl v čase 9:40,8. Jeho výkon nepokořili v dalších rozjížďkách ani lídr SP Klaebo či vítěz poslední skupiny Ital Elia Barp.
"Jelo se mi relativně dobře. Bylo náročné se dostat ve skupině někam dopředu, protože moje startovní pozice nebyla nejlepší, ale podařilo se mi to. Potom to bylo náročné. Možná jsem mohl být ve finiši silnější, kdybych věděl, že bojuju dokonce o první místo. Ale to je kdyby. Jsem za to šesté místo hrozně rád. Lyže jsme měli perfektní, to mi hodně pomohlo," uvedl Novák.
Devětadvacetiletý Klaebo ztratil z dvanácté příčky na Schumachera 8,6 sekundy, dál se ale drží v čele Tour de Ski a útočí na rekordní pátý triumf. Před druhým Heggenem má náskok 45 sekund, další Nor Harald Östberg Amundsen ztrácí na třetím místě 57 sekund. Novák se posunul na dělenou 46. příčku.
Digginsová se vítězstvím přiblížila třetímu triumfu na Tour de Ski. Čtyřiatřicetiletá Američanka porazila o 5,5 sekundy Emmu Ribomovou, třetí skončila další Švédka Moa Ilarová. V průběžném pořadí seriálu vede Digginsová o 50 sekund před Norkou Astrid Slindovou.
Osmadvacetiletá Janatová obsadila desátou příčku ve druhé rozjížďce. V ní ztratila na nejrychlejší Švédku Maju Dahlqvistovou 14,7 sekundy. Za vítěznou Digginsovou zaostala o 24,5 sekundy, stejně jako Švýcarka Nadja Kälinová.
Tour de Ski pokračuje ve čtvrtek stíhacími závody na 20 kilometrů klasickou technikou.
Závod SP a třetí díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie) - skupiny 5 km s hromadným startem:
Muži: 1. Schumacher (USA) 9:35,4, 2. Moser (Rak.) -0,2, 3. Heggen (Nor.) -0,6, 4. Chappaz (Fr.) , 5. Clugnet (Brit.) oba -0,7, 6. Novák -5,4, ...69. Tuž (oba ČR) -25,0.
Průběžné pořadí Tour (po 3 z 6 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 33:30, 2. Heggen -45, 3. Amundsen (Nor.) -57, 4. Moser -59, 5. Stenshagen (Nor.) -1:01, 6. Schumacher -1:09, ...46. Novák -2:44, 52. Tuž -2:51.
Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů): 1. Klaebo 857, 2. Amundsen 678, 3. Stenshagen 514, 4. Anger (Švéd.) 474, 5. Nyenget 463, 6. Valnes (oba Nor.) 446, ...38. Tuž 172, 56. Černý 101, 62. Novák 79, 115. Šeller 18, 116. Bauer 15, 139. Fellner (všichni ČR) 3.
Ženy: 1. Digginsová (USA) 10:51,2, 2. Ribomová -5,5, 3. Ilarová (obě Švéd.) -6,9, 4. Perryová (Fr.) -7,5, 5. Mackieová (Kan.) -8,3, 6. Rucká-Michaleková (Pol.) -8,6, ...22. Janatová (ČR) -24,5.
Průběžné pořadí Tour (po 3 z 6 závodů): 1. Digginsová 38:36, 2. Slindová (Nor.) -50, 3. Ilarová -1:00, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -1:11, 5. Stadloberová (Rak.) -1:14, 6. Ribomová -1:21, ...24. Janatová -2:22.
