Sport

Novou smlouvu neuzavře. U českých hokejistek končí trenérka MacLeodová

ČTK

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen.

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodováFoto: REUTERS
Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím na mistrovství světa. Nyní jí vypršela smlouva a novou uzavírat nebude. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu.

"Chtěla bych Carle poděkovat za veškerou energii, kterou nároďáku dala. Z mého pohledu je do budoucna adeptkou na Síň slávy českého hokeje, protože její přínos je z historického pohledu neoddiskutovatelný. Přejeme jí do budoucna hlavně pevné zdraví a hodně štěstí," uvedla generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.

MacLeodová převzala národní tým v dubnu 2022 a už o několik měsíců později jej dovedla na MS v Dánsku k historicky první medaili pro český ženský hokej. O rok později Češky bronzový úspěch v Kanadě zopakovaly. V roce 2024 a loni v domácím prostředí v Českých Budějovicích skončily hokejistky čtvrté, shodně prohrály zápas o 3. místo s Finskem.

Poslední akcí MacLeodové na české střídačce byly únorové olympijské hry, na nichž chtěly hokejistky zaútočit na zisk premiérové medaile. Ale po prohře ve čtvrtfinále se Švédskem skončily v Miláně páté.

Dvojnásobná olympijská vítězka byla v aktuální sezoně i trenérkou hokejistek Ottawy v zámořské PWHL. V loňském roce jí byla diagnostikována rakovina prsu a MacLeodová se v dubnu na neurčito stáhla z hokejového dění a soustředí se na léčbu.

ŽIVĚ Izrael útočil na jih Libanonu, Bahrajn zatýká lidi s vazbami na íránské revoluční gardy

Izraelská armáda dnes vyzvala k okamžité evakuaci devíti vesnic v jižním Libanonu a nakonec na oblast zaútočila. Zároveň v této souvislosti obvinila militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří. Naproti tomu bahrajnské úřady dnes oznámil zatčení 41 lidí podezřelých z napojení na íránské revoluční gardy. Vyšetřování se týká případů souvisejících s podporou íránských útoků na Bahrajn.

