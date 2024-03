Mrázek v brance Chicaga zastavil kanonádu Los Angeles, na výhru to ale nestačilo

Hokejisté Chicaga po čtyřech inkasovaných brankách v první třetině podlehli Los Angeles jednoznačně 0:5 a nebodovali po dvou výhrách za sebou. Ještě o gól víc dostal Anaheim ve Winnipegu. Jets se po výhře 6:0 vyhoupli na druhé místo Západní konference.

Hráči Los Angeles o výhře v Chicagu rozhodli v úvodních 15 minutách. Kings během nich vstřelili čtyři branky a odskočili do trháku.

Na trefy Pierra-Luca Duboise a Alexe Laferriera navázal dvěma góly Anže Kopitar. Slovinský kapitán Kings byl jedním z pěti hráčů, kteří se na vítězství Los Angeles podíleli dvěma body.

Po Kopitarově druhé trefě nahradil Arvida Söderbloma v brance Blackhawks Petr Mrázek, jenž kanonádu hostů zastavil. Za 45 minut český gólman inkasoval jedinou branku z 23 střel a zápas zakončil s úspěšností přesahující 95 procent.

"Petr šel do branky, abychom trochu nakopli tým," vysvětlil brzké střídání brankářů trenér Blackhawks Luke Richardson.

Jediným střelcem, který českého brankáře překonal, byl obránce Jordan Spence, jenž dal první gól v sezoně.

"Je to skvělý pocit, protože jsem to měl v hlavě před každým zápasem. Od teď budu moct do zápasu chodit s větším klidem," prozradil obránce, jenž se trefil poprvé od dubna 2022.

Skvělý výkon v brance Los Angeles předvedl Cam Talbot. Kanadský gólman kryl všech 28 střech Chicaga a byl jedním z hlavních strůjců jednoznačného vítězství Kings. Přispěl k němu svou třetí vychytanou nulou v sezoně.

Blackhawks neskórovali již podesáté v ročníku a jsou v tomto ohledu nejhorším týmem NHL.

"Dnes byl mezi námi a Kings velký rozdíl. Los Angeles ukázalo, že je velmi kvalitním týmem, který vyhrává osobní souboje a je silný na puku. Odehráli výborný zápas a nám se naopak příliš nedařilo," litoval trenér Richardson.

Winnipeg za jednoznačnou výhrou dvěma góly dotáhl Tyler Toffoli. Kanadský útočník, který Jets posílil těsně před uzávěrkou přestupů, se v novém týmu prosadil vůbec poprvé.

"Je to výjimečný moment, doufám, že se mi podaří v nastaveném duchu pokračovat," líčil dvojnásobný mistr světa.

S jeho přínosem byl spokojený i trenér Jets Rick Bowness. "Je to přirozený střelec. Když ho kluci na ledě budou hledat ve správných pozicích, může v tempu z dnešního zápasu pokračovat dál."

Ještě o bod víc, než Toffoli v duelu nasbíral obránce Josh Morrissey. Kanadský bek třemi asistencemi vylepšil svou sezonní bilanci na 8+48 a je sedmým nejproduktivnějším zadákem v NHL. Morrissey nasbíral tři asistence v jednom duelu potřetí v kariéře a vyrovnal tím klubový rekord Dustina Byfugliena.

Brankář Laurent Brossoit naskočil po třech zápasech a navázal na čisté konto, které vychytal při svém posledním startu proti Seattlu. Neinkasoval tak v součtu již 150 minut.

"Je to skvělý pocit, ale není to jen moje zásluha. Tým přede mnou hraje skvěle," uvedl třicetiletý gólman.

Český obránce Radko Gudas do zápasu kvůli zranění v horní části těla nenastoupil.

NHL:

Chicago - Los Angeles 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Branky: 9. a 15. Kopitar, 4. Dubois, 6. Laferriere, 23. Spence. Střely na branku: 37:28. Petr Mrázek za Chicago odchytal 45 minut a 11 sekund, inkasoval jeden gól z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 95,7 procenta. Diváci: 19.528. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Dubois, 3. Laferriere (všichni Los Angeles).

Winnipeg - Anaheim 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Branky: 49. a 52. Toffoli, 17. Connor, 28. Schmidt, 45. DeMelo, 60. Appleton. Střely na branku: 38:21. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Toffoli, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).