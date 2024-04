Krádež, oslavují v Bostonu příchod Zachy. Čech dál roste, září i v dřívější slabině

Pokud by se v NHL měl vybrat nejlepší český hokejista, který se nejmenuje David Pastrňák, volba by klidně mohla padnout na Pavla Zachu. Někdejší šestka draftu se v Bostonu blýskla dalším posunem a dává zapomenout na zpravidla nevýrazné výkony v New Jersey.

1:30 Podívejte se na nejlepší akce Pavla Zachy v sezoně 2023/24. | Video: NHL.com