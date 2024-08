Ruský supertalent se vzepřel klubu, ten ho hned vyměnil. Tratí na tom Čech

Měl na dlouhé roky opanovat brankoviště Nashvillu, nakonec z toho ale byly pouhé tři zápasy. Jaroslav Askarov odchází výměnou do San Jose, kde získá větší prostor k očekávanému vzletu.

V draftu NHL 2020 skončil jedenáctý. Na gólmana málo vídané výšiny.

Nikdo od té doby Askarova nepřekonal. Lepší brankářské umístění viděla liga naposledy v roce 2005, kdy Montreal udělal z Careyho Price celkovou pětku.

Není divu, že se od Askarova čekalo hodně.

Čtyři roky po draftu však strávil v relativním ústranní. Nejdřív dva roky nastupoval v ruském Petrohradu a jeho záložních týmech, další dva se rozvíjel na farmě Nashvillu v Milwaukee.

Statisticky si vedl dobře. Dost dobře na to, aby jeho agent Daniel Milstein šířil chvalozpěvy.

"Jaroslav všem dokázal, že je to hráč NHL," prohlásil v rozhovoru pro ruský web Championat, přestože Askarov v nejlepší lize světa nastoupil jen třikrát.

Nashville Milsteinův zaujatý pohled tak úplně nesdílel. Během letní přestávky si na dva roky uvázal jednocestnou smlouvou zkušeného Scotta Wedgewooda a s jedničkou Juusem Sarosem prodloužil kontrakt rovnou o osm let.

Na Askarova tak čekal tvrdý boj o místo v tréninkovém kempu a dost možná odchod na farmu k dalšímu rozvoji.

"Na NHL jste připravení, když to tak objektivně je, ne když to řekne váš agent nebo když to řekne vedení. To samé fanoušci a média," prohlásil před časem generální manažer Nashvillu Barry Trotz.

Askarov však ztratil trpělivost. Jak před pár dny informoval bývalý brankář a nyní analytik Kevin Weekes, 22letý Rus sdělil Nashvillu, že na farmu by po případném odeslání nešel, a požádal o výměnu.

Případ nabral rychlý spád. V pátek Askarov putoval spolu s nepříliš známým mladým centrem Nolanem Burkem a volbou ve třetím kole draftu 2025 do San Jose.

Kalifornský klub obětoval mladého brankáře Magnuse Chronu a také položky, které utržil při výměně Tomáše Hertla, tedy perspektivního centra Davida Edstroma a volbu v prvním kole draftu 2025.

Askarov v nové destinaci rovnou podepsal dvouletou smlouvu s roční gáží dva miliony dolarů. Kontrakt se rozběhne za rok, po vypršení toho současného nováčkovského.

Rusův příchod překopává poměry v brankovišti San Jose.

Doteď se počítalo s tím, že ligový otloukánek rozehraje sezonu s Mackenziem Blackwoodem, na kterého hodně spoléhal v minulém ročníku, a Čechem Vítkem Vaněčkem, jehož před poslední uzávěrkou přestupů přivedl z New Jersey.

Tento tandem zhodnotil online deník The Athletic jako pátý nejhorší v NHL.

Přezíravé posudky se valily i odjinud. Až to nového hlavního trenéra San Jose Ryan Warsofského vyprovokovalo k reakci.

"Četl jsem pár věcí a už se snažím to nedělat," spustil pro oficiální web soutěže. "Zní mi to šíleně, nevím, odkud se řeči srážející naše brankáře berou. Máme dva opravdu dobré gólmany a budeme na ně hodně spoléhat. Myslím, že spoustu lidí překvapí."

V první řadě ale překvapilo San Jose, úlovkem Askarova. Z mladých brankářů, kteří ještě nepronikli do NHL, je jednou z největších nadějí, ne-li tou vůbec největší.

Farmě se možná nevyhne ani v Kalifornii (podle generálního manažera San Jose Mikea Griera by neprotestoval), vyhlídky, hlavně dlouhodobé, má ale výrazně lepší než v Nashvillu.

Osmadvacetiletého Vaněčka, který se v posledních letech ve Washingtonu a New Jersey přetahoval o pozici jedničky, tak za současné konstelace čeká tuhý boj o jakoukoliv pozici v hlavním týmu, zvlášť po nepovedené minulé sezoně. Smlouvu má už jen na rok.