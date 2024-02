Ani Pastrňák mu nemůže konkurovat. Naprosto absurdní, klaní se NHL superstřelci

Už dvakrát vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce hokejové NHL, teď však zařadil ještě vyšší rychlost. Současné výkony Austona Matthewse patří k tomu nejlepšímu, co severoamerická liga kdy nabídla.

David Pastrňák prožívá v Bostonu další famózní sezonu. S 36 góly je na tom stejně jako Nikita Kučerov a na druhého Sama Reinharta ztrácí v tabulce kanonýrů jen tři branky.

Na Maurice Richard Trophy, cenu, kterou získal před necelými čtyřmi roky, však může pomýšlet jen těžko.

První Matthews mu totiž utekl už o 16 tref. Pro srovnání - stejný rozdíl dělí Pastrňáka a jeho parťáka Charlieho Coylea, kterému díky 20 gólům náleží v lize dělená 47. příčka.

Tak moc Matthews dominuje. V 55 zápasech za torontské Maple Leafs nasázel už 52 branek, z toho 37 při hře pět na pět, kde také nemá konkurenci (v přesilovkách je ale o sedm gólů lepší Reinhart).

Zápěstím dal 26letý Američan 23 gólů, o jeden víc než druhý Pastrňák. Mezi nejlepšími deseti je i v příklepu, golfáku a v bekhendovém zakončení.

Možná nejpůsobivější ale je, že si ani jednou nepomohl snadnou trefou do prázdné branky.

Poslední dobou jako by ještě přidal. V uplynulých pěti zápasech skóroval desetkrát. Zaznamenal při tom dva hattricky, celkem jich v sezoně má už šest.

"Je hrozně hladový, kdykoliv vstoupí na led. Až si říkáte, že určitě dá gól. Momentálně je to jeden z nejlepších, ne-li nejlepší hráč na světě. 52 gólů v 55 zápasech, to je přece šílené, naprosto absurdní," podotkl Matthewsův parťák Max Domi, jehož sezonním maximem v NHL je 28 tref. V rozjeté základní části jich má na kontě sedm.

V soutěži, kde se za mimořádný úspěch považuje dobytí 50gólové mety, má Matthews najeto na 77 branek.

Šlo by o první zdolání sedmdesátky od ročníku 1992/93, kdy Teemu Selänne a Alexandr Mogilnyj ohromili 76 zářezy.

Ligový rekord drží Wayne Gretzky s 92 trefami.

Ovšem pozor. Legendární Kanaďan si ho připsal v době ztřeštěných přestřelek. Tabulky, které upravují výsledky hráčů podle éry, v níž hráli, snižují Gretzkého rekordní výkon na 68 gólů, což stačí jen na dělené sedmé místo.

Nejlépe z tohoto přepočítávání vychází Brett Hull se 76 brankami (původně jich nasázel 86).

Matthews by se v tomto žebříčku mohl dostat hned za Hulla. Nebo ho dokonce překonat, pokud - jakkoliv se to zdá nemožné - ještě přidá.

"To, co dělá jeho sezonu ještě pozoruhodnější a bezprecedentnější, je pak fakt, že Matthews střílí tolik gólů a zároveň brání jako mazák - je to legitimní kandidát na Selke Trophy (cena pro nejlépe bránícího útočníka NHL - pozn. red.)," upozornil online deník The Athletic.

"Hull, Ovečkin, Lemieux, Gretzky, tihle chlapíci takoví nebyli. Nikdo takový nebyl," doplnil autor Jonas Siegel.

Současné Matthewsovy výkony jsou historicky unikátní.