"Netuším, jak se s tím poperou." V Málaze se nehrálo, platí nejvyšší stupeň varování

Začátek finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové ve španělské Málaze, kde budou v příštích dnech bojovat i české tenistky, byl kvůli nepříznivému počasí odložen. Utkání mezi domácím Španělskem a Polskem se místo dneška odehraje v pátek. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě.

Vedení soutěže reagovalo na nepříznivou předpověď počasí, podle níž by měly dnes středomořské pobřeží Španělska zasáhnout bouřky se silným deštěm. Místní meteorologická agentura Aemet vyhlásila pro Málagu nejvyšší stupeň varování.

"Toto rozhodnutí bylo učiněno na základně pokynů příslušných úřadů s cílem zajistit zdraví a bezpečnost všech účastníků a návštěvníků," uvedli organizátoři.

Situace se promítla i do programu českých tenistek. Dnešní tréninky byly zrušeny, platí zákaz vycházení do ulic.

"Ráno zasedl povodňový tým s organizačním výborem a zástupci týmů. Zrušil se dopolední program. Ve 12:00 začal liják, občas i zahřmí. Hustě prší, ale nechceme z toho dělat drama, ani to nijak zlehčovat. Nikdo není v ohrožení. Nebojíme se, ale vzhledem k tomu, co se ve Španělsku stalo, respektujeme, co rozhodnou organizátoři," řekl při on-line setkání s novináři mluvčí týmu Karel Tejkal.

"Je to větší zásah spíš pro organizátory. Samozřejmě budu rád, když si holky na tom povrchu a s míči zahrají, aby si na to zvykly a zkusily si zápasový kurt. To se ale nemusí stát," uvedl kapitán Petr Pála.

Utkání Španělska s Polskem, které mělo začít dnes v 17:00, se odehraje v pátek od 10:00. Vítěz se střetne v sobotním čtvrtfinále s českými tenistkami. Čtvrteční program organizátoři potvrdili s tím, že zápas Japonska s Rumunskem začne o dvě hodiny později ve 12:00 a poté se utkají Slovensko s USA.

"Netuším, jak se s tím poperou. Jinak to bude od zítřka nabité. Je to výstraha pro město. Tím spíše, že na Španělky bylo dnes vyprodáno, takže se sem chtěla dostat spousta lidí. To by ale bylo špatně, kdyby se něco stalo," uvedl Pála.

České hráčky Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek a Dominika Šalková odletěly do Málagy v úterý. Kateřina Siniaková by měla dorazit během dneška.

"S tatínkem Katky jsem dvakrát mluvil a zjišťoval to i u leteckých společností. Všechno sem dál nonstop létá. Situace se má navíc zlepšovat. Žádná změna zatím není. Vše by mělo být v pohodě," řekl Pála.

Finálová fáze Poháru Billie Jean Kingové se v Málaze uskuteční poprvé, vloni se hrálo v Seville. Finále je na programu 20. listopadu. V posledních dnech se bude turnaj překrývat s vyvrcholením Davis Cupu, které v Málaze odstartuje o den dříve.