Nejdřív sedm gólů, teď šest. Boston zase vysoko prohrál, české asistence nestačily

Hokejisté Bostonu si v NHL připsali druhou vysokou prohru v řadě. Po debaklu 2:7 s Buffalem, dostali jen o gól méně doma od Winnipegu. David Pastrňák a Pavel Zacha asistovali každý u jedné branky Bruins.

Pastrňák asistoval v 16. minutě u první branky Bruins, když se v početní převaze trefil Brad Marchand a snížil na 1:2. V úvodu třetí třetiny Boston v oslabení vyrovnal. Jedenáct sekund po začátku závěrečné dvacetiminutovky vyhrál Zacha vhazování v útočném pásmu a Elias Lindholm střelou bez přípravy mířil přesně.

Pak už ale skórovali jen hosté, kterým pomohl dvěma góly k výhře Mark Scheifele. Winnipeg zvítězil popáté v řadě a vévodí Západní konferenci NHL. Boston je na Východě devátý.

Už na jedenáct utkání prodloužil Tomáš Hertl svou bodovou sérii díky dvacátému gólu v tomto ročníku, který vstřelil Columbusu, hokejisté Vegas ale prohráli 1:2 v prodloužení.

Hertl otevřel skóre v páté minutě střelou pod horní tyčku. Columbus ještě v první třetině vyrovnal zásluhou Adama Fantilliho a prodloužení ukončil po 52 sekundách osmým gólem v sezoně Cole Sillinger.

Odchovanec pražské Slavie se stal pátým českým hokejistou, který za posledních 15 let bodoval v 11 a více zápasech v řadě. Přidal se k Pastrňákovi, Davidu Krejčímu, Filipu Hronkovi a Martinu Nečasovi.

"Nebyl to pro nás moc dobrý měsíc," uvedl Hertl. "Hodně střel nám lítá mimo branku. Musíme více zapracovat na hře s jedním hráčem vepředu, který bude napadat a bojovat o puky. Nyní hledáme, jak hrát, protože momentálně to nefunguje. Někdy se stane, když hrajete jednoduše, že prostě jdete do branky a bojujete. To je to, co nás v poslední době trochu trápí, musíme začít být u obou branek důraznější," řekl druhý nejlepší český střelec v sezoně.

Útočník Adam Klapka přispěl svou první brankou v sezoně NHL k výhře Calgary nad Anaheimem 4:1 a byl zvolen druhou hvězdou zápasu

Čtyřiadvacetiletý Klapka vyrovnal v úvodu druhé třetiny na 1:1. Po zadovce slovenského útočníka Martina Pospíšila se z pravé strany dostal před gólmana Anaheimu Johna Gibsona a perfektním bekhendovým blafákem ho překonal. O výhře Calgary poté prvním hattrickem v kariéře rozhodl dvaadvacetiletý Matt Coronato. Brankář Lukáš Dostál sledoval utkání jen ze střídačky Anaheimu, kapitán Radko Gudas odehrál přes 18 minut. Ducks neuspěli po třech výhrách.

Gólman Jakub Dobeš nezabránil porážce Montrealu s Minnesotou 0:4. Třiadvacetiletý český brankář inkasoval doma s Minnesotou z 26 střel třikrát. Do prázdné klece stvrdil výhru hostů Frederik Gaudreau. Canadiens prohráli počtvrté v řadě a ve Východní konferenci jsou dvanáctí. Minnesota se z vítězství radovala potřetí za sebou a je na Západě čtvrtá.

Výsledky NHL:

Boston - Winnipeg 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)

Branky: 16. Marchand (Pastrňák), 41. E. Lindholm (Zacha) - 12. a 41. Scheifele, 3. Naměstnikov, 42. Ehlers, 46. Ford, 60. Connor. Střely na branku: 29:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Ehlers, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Montreal - Minnesota 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 24. Öhgren, 26. Rossi, 46. Shore, 59. Gaudreau. Střely na branku: 19:27. Dobeš odchytal za Montreal 56:12 minut, z 26 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Rossi, 3. Gaudreau (všichni Minnesota).

Ottawa - Washington 5:4 v prodl. (0:0, 3:1, 1:3 - 1:0)

Branky: 25. Greig, 38. Norris, 39. Pinto, 51. Sanderson, 62. Chabot - 48. a 55. D. Strome, 28. McMichael, 54. Ovečkin. Střely na branku: 34:35. Diváci: 18.792. Hvězdy zápasu: 1. Chabot (Ottawa), 2. Ovečkin (Washington), 3. Norris (Ottawa).

Tampa Bay - Los Angeles 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 5. a 56. Hagel, 59. Cirelli. Střely na branku: 33:28. Rittich odchytal za Los Angeles 58:20 minut, z 32 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,8 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hagel (oba Tampa Bay), 3. Rittich (Los Angeles).

Carolina - Chicago 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 17. Jarvis, 25. Rantanen, 26. Slavin - 19. Michejev, 47. Bedard. Střely na branku: 27:20. Diváci: 18.896. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Jääskä, 3. Slavin (všichni Carolina).

Philadelphia - NY Islanders 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 31. Holmström, 38. Gatcomb, 50. Palmieri. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18.703. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Gatcomb, 3. Palmieri (všichni NY Islanders).

Calgary - Anaheim 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 40., 57. a 58. Coronato, 21. Klapka - 12. Vatrano. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17.123. Hvězdy zápasu: 1. Coronato, 2. Klapka, 3. Wolf (všichni Calgary).

Edmonton - Detroit 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 7. Draisaitl, 11. J. Skinner - 30. Rasmussen, 32. Larkin, rozh. nájezd. Raymond. Střely na branku: 47:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Larkin (oba Detroit), 3. Draisaitl (Edmonton).

Vegas - Columbus 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 5. Hertl - 19. Fantilli, 61. C. Sillinger. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.783. Hvězdy zápasu: 1. Sillinger (Columbus), 2. Hertl (Vegas), 3. Merzlikins (Columbus).

Seattle - San Jose 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Branky: 23. a 28. Montour, 4. Stephenson, 23. Bjorkstrand, 26. Schwartz, 53. Tolvanen - 18. Grundström, 49. Toffoli. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Bjorkstrand, 3. Stephenson (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 52 30 3 19 170:152 63 2. Toronto 51 30 2 19 155:147 62 3. Ottawa 51 27 4 20 142:140 58 4. Tampa Bay 50 27 3 20 175:140 57 5. Boston 53 25 6 22 143:172 56 6. Detroit 51 25 5 21 146:158 55 7. Montreal 51 24 5 22 151:173 53 8. Buffalo 50 19 5 26 156:171 43

Metropolitní divize:

1. Washington 51 34 6 11 178:124 74 2. Carolina 52 32 4 16 174:142 68 3. New Jersey 53 29 6 18 164:133 64 4. Columbus 51 25 7 19 171:169 57 5. NY Islanders 50 23 7 20 138:143 53 6. NY Rangers 50 24 4 22 149:152 52 7. Philadelphia 53 23 6 24 154:181 52 8. Pittsburgh 53 21 8 24 154:193 50

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 53 36 3 14 190:127 75 2. Minnesota 52 31 4 17 155:146 66 3. Dallas 50 32 1 17 159:123 65 4. Colorado 52 29 2 21 170:165 60 5. Utah 50 21 8 21 141:150 50 6. St. Louis 51 23 4 24 142:154 50 7. Nashville 49 18 7 24 131:157 43 8. Chicago 51 16 5 30 134:174 37

Pacifická divize: