Nejdřív bílá mlha, blikání, pak tma. Plavkyně Horská popsala, jak oslepla na levé oko

Na právě probíhajícím mistrovství světa v plaveckých sportech v japonské Fukuoce bude chybět Kristýna Horská, česká rekordmanka na 200 metrů prsa a úspěšná reprezentantka. Pár dní před odletem ji na šampionát nepustily nečekané komplikace s očima. "Mrzí mě, že jsem do Japonska nemohla odletět, ale hlavně jsem ráda, že už zase dobře vidím," netajila své pocity v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy a v jaké podobě se váš oční problém projevil?

V neděli 2. července jsem se po mistrovství republiky vrátila domů a najednou jsem přestala vidět na levé oko. Zpočátku se objevila bílá mlha, neviděla jsem ani na vodovodní kohoutek, kde jsem rozbila skleničku s vodou. Asi po deseti minutách mně v oku začalo blikat a přidala se i černá barva. Šla jsem spát s nadějí, že do rána budu v pořádku, což se nestalo.

Takže vaše cesta vedla k lékaři?

K mé známé oční lékařce, ale ta si nevěděla rady a poslala mě do pražské nemocnice na Karlově náměstí. Ani tam nevěděli o jaké onemocnění jde a zvolili jen klidový režim. Jenže v půli týdne se mé vidění trochu zhoršilo a tak jsem si zavolala pohotovost. Bylo to pro mě psychicky hodně náročné, protože nikdy jsem žádné problémy s očima neměla a teď najednou si s mým náhlým onemocněním nevědí rady ani špičkoví odborníci.

Co vám řekli na pohotovosti?

Přece jen jsem se aspoň částečně uklidnila, neboť po dalším vyšetření lékaři objevili miniaturní otok okolo sítnice, který neviditelnost způsobuje. Lék na to prý není, je jen potřeba být v klidu, odpočinout si fyzicky i psychicky. Nemohla jsem sice například ani číst, ale v dalších dnech jsem cítila postupné zlepšování.

Prozradili vám, co toto oslepnutí způsobilo?

Pravděpodobně to bylo po zdravotní stránce velice náročné jaro. Antibiotiky jsem léčila virózu, přepadla mě bolest v kolenu, při zánětu zubů jsem nemohla pořádně spát a nevyhnula se mi ani angína. K tréninku jsem se vrátila až začátkem června se snahou co nejlépe se připravit na mistrovství světa. Mému tělu se to všechno asi nelíbilo a ozvalo se.

A jaký je váš současný zdravotní stav?

Vidím zase zcela normálně. Jsem odpočinutá, nabírám síly a už se těším, že začátkem srpna se zase vrátím do bazénu. Ještě mě sice čeká další kontrolní vyšetření, ale to mně snad už zase dobrou náladu nevezme.