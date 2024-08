Nejdražší brankář fotbalové historie bude chytat za Bournemouth

Nejdražší brankář fotbalové historie Kepa Arrizabalaga bude v příští sezoně chytat za Bournemouth. Dvanáctý tým uplynulé sezony Premier League získal devětadvacetiletého španělského gólmana na hostování z Chelsea, kde tento týden prodloužil smlouvu do roku 2026.

Arrizabalaga přišel do Chelsea v roce 2018 z Bilbaa a londýnský klub za něj zaplatil 80 milionů eur, což je dodnes rekord za přestup brankáře. V Chelsea působil třináctinásobný španělský reprezentant do loňska, kdy odešel na hostování do Realu Madrid jako náhrada za dlouhodobě zraněného Thibauta Courtoise.

Za Real odchytal Arrizabalaga 20 zápasů ve všech soutěžích, ale více příležitostí dostával před Courtoisovým návratem v závěru sezony Ukrajinec Andrij Lunin.

"Jsme nadšeni, že jsme mohli přivést hráče Kepova kalibru do Bournemouthu. Věděli jsme o tom, že je k dispozici, takže jsme chtěli využít možnost a získat ho na hostování," uvedl výkonný šéf klubu Neill Blake. Bournemouth zahájil ligovou sezonu dvěma remízami.