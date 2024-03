Negativismus jsme výhrou potlačili, věří Hašek. Kritiku ale považuje za oprávněnou

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek chce v úterním přípravném utkání proti Arménii vidět v akci i všechny zbylé hráče, kteří nezasáhli do pátečního úvodního březnového duelu v Norsku.

Na tiskové konferenci uvedl, že soupeře v žádném případě nepodceňuje. Šedesátiletý kouč je rád, že obnovenou domácí premiéru zažije na pražské Letné, kde v minulosti působil ve Spartě jako hráč i trenér.

"Je to poslední zápas před nominací na Euro, takže budu chtít vidět všechny, co tady jsou. Byl bych rád, kdyby se na hřišti objevili všichni, kteří jsou v nominaci. Všichni hráči z nominace jsou k dispozici," prohlásil Hašek.

"Nastoupíme v nějakém rozestavení. V minulém zápase jsme udělali některé chyby v tom, že někteří hráči jsou zvyklí na jiné rozestavení. Ale my se musíme přizpůsobit tomu, že máme málo času. Kádr na Euro bude mít jen 20 hráčů (do pole), takže někteří budou muset alternovat na jiných pozicích," dodal Hašek, který už vedl českou reprezentaci coby dočasný kouč v pěti zápasech v roce 2009.

V obnovené premiéře u české reprezentace slavil v pátek v Norsku po obratu vítězství 2:1.

"Ukázali jsme si to, zanalyzovali jsme si to. Vysvětlili jsme si věci, které někdy pramenily z přemíry snahy a toho, že někteří nehráli na svých pozicích. Síla tohohle týmu je v tom, že se kluci rychle učí. V tomhle je naše výhoda, že si z toho určitě vezmou ponaučení," řekl Hašek.

"Typologicky to bude jiný zápas než v Norsku. I naše hra bude trošku jiná, možná bude i rozestavení jiné. Každý soupeř je jiný. Připravujeme se na tohohle soupeře tak, že hráči vědí, co mají hrát," doplnil.

Arménii v žádném případě nepodceňuje. "Je to nevyzpytatelný soupeř. Nedá se říct, že to je slabý soupeř. Když vyhrajete 4:2 ve Walesu, tak kvalitu máte. Viděli jsme je. Jsou tam hráči, kteří hrají v zajímavých ligách, spousta z nich je individuálně velmi dobře vyspělá. Musíme si dát obrovský pozor. Když získají míč, je tam rychlý přechod do útoku," upozornil Hašek.

"Když se podíváte na jejich výsledky, nedostávají moc gólů, jsou kompaktní vzadu. Dostat se tam určitě nebude jednoduché. Rozhodně to není předem vyhraný zápas. Budeme mít na trávníku spoustu mladých hráčů, budeme potřebovat pomoc diváků. Věřím, že nám pomohou, abychom Arménii porazili," uvedl Hašek.

Obnovená domácí premiéra ho čeká na stadionu na Letné, kde v dresu Sparty strávil největší část hráčské kariéry a poté tam začínal i jako trenér.

"Jsem rád, že můžeme být tady. Je to skoro po třech letech, co se reprezentace vrací na Spartu. Mám z toho radost, že můžu být tady, cítím se tady dobře," prohlásil Hašek.

Na utkání by mohlo být vyprodáno. "Já jsem osobně rád za to, že jak v týmu, tak v rámci fotbalové veřejnosti je pozitivní atmosféra, ne žádný negativismus. Chtěl bych to přenést dál, ale záleží samozřejmě na nás, jak budeme hrát. Některá kritika (po Norsku) byla samozřejmě oprávněná, ale myslím, že určitý negativismus jsme vítězstvím potlačili," doplnil Hašek.

V úterý se rozhodne o zbylém soupeři jeho týmu ve skupině letního mistrovství Evropy. Portugalsko a Turecko doplní vítěz finále play off mezi Gruzií a Řeckem.

"Myslím, že Gruzie bude hodně nepříjemná. Myslím si, že není favorit, je to 50 na 50. Kdokoliv z nich postoupí, nebude to pro nás lehký soupeř. V poslední době odehráli velmi dobrá utkání. Soustředím se teď na Arménii a hned po zápase začneme řešit naše soupeře. Máme tam samozřejmě pozorovatele, který to zanalyzuje," uvedl Hašek.

Po zápase s Arménií už reprezentace před Eurem odehraje jen dva přípravné zápasy na začátku června.

"Věřím, že teď jsme vybrali hráče, kteří jsou v tuhle chvíli ve formě. Není to definitivní kádr, jsou to hráči, které jsme pečlivě vybírali podle současné výkonnosti. Do Eura ale stále zbývá ještě hodně času," prohlásil Hašek.