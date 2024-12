Svérázný Nor konal potřebu před Davidovou. Česká biatlonistka rychle reagovala

Markéta Davidová je znovu po letech mezi největšími hvězdami biatlonu. Ve finském Kontiolahti česká závodnice ovládla sprint, byla v elitní desítce v klání s hromadným startem a v celkovém pořadí figuruje na čtvrté příčce.

Markéta Davidová vyhrála závod Světového poháru po více než třech letech, připsala si čtvrtý velký triumf kariéry.

V průběžném pořadí seriálu ztrácí jen 98 bodů na vedoucí Švédku Elviru Öbergovou.

"Viděla jsem to někde na sociálních sítích, ale jinak jsem na to vůbec nekoukala. Já celkové pořadí nikdy moc neřeším, maximálně až ke konci sezóny. Ta je ale fakt tak dlouhá, že se může stát cokoliv. A tím, že se neškrtá žádný závod, tak je to i o tom, kdo zůstane celou dobu zdravý," citovala ČTK slova sedmadvacetileté reprezentantky z Janova nad Nisou.

V závěru úvodní zastávky SP ve Finsku pobavila fanoušky netradiční interakcí s norským olympijským vítězem a trojnásobným mistrem světa Vetlem Sjåstadem Christiansenem. Ten si ji totiž vybral za terč svérázného vtipu.

Norského biatlonistu zachytila kamera, když si odskočil na malou. Ze záběru to přitom vypadalo, že vykonává potřebu na velký portrét Markéty Davidové na kamionu českého národního týmu.

"Bylo to jediné místo, které jsem našel. Náhodou to vyšlo přímo na obličej Markéty Davidové," okomentoval scénu Christiansen, video přitom sám sdílel na svém instagramovém profilu.

"Příště se jí budu muset omluvit. Byla to trochu náhoda, že byl její obličej v pozadí s 3000 procentním zoomem. To to trochu zpestřilo," bavil se Nor.

"Nech mou hlavu na pokoji," reagovala v komentářích sama Davidová a přidala vysmátého "smajlíka".

V rozhovoru pro norskou televizi pak prohlásila: "Doufám, že to nebylo osobní. Ale bylo to v pohodě, nemám s tím žádný problém."

Christiansena reakce Davidové pobavila, prozradil ještě, že jsou s českou biatlonistkou dobrými přáteli. "Myslím, že má stejný smysl pro humor. Určitě to zvládne," smál se.

Svět biatlonu se nyní přesouvá do rakouského Hochfilzenu. Od pátku do neděle se v další tradiční destinaci pojedou sprinty, stíhací závody a štafety.