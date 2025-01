Nám odvaha nechyběla, vzpomíná Frýdek na svoji Spartu. Myšlenky na titul už odpískal

Bývalý fotbalový reprezentant Martin Frýdek lituje, že Victor Olatunji při své velké šanci alespoň nezdramatizoval zápas Sparty v Leverkusenu. Pětapadesátiletý někdejší hráč obou týmů v rozhovoru s ČTK uvedl, že v herním projevu českého šampiona v Lize mistrů mu obecně chyběla větší odvaha. Sparta středeční porážkou 0:2 své vystoupení v prestižní soutěži uzavřela.

Zatímco německý mistr potřeboval vyhrát, aby si zajistil přímý postup do osmifinále, pro Spartu byl duel v BayAreně derniérou. Skončila očekávaným výsledkem. "Leverkusen držel Spartu pod tlakem a zápas kontroloval. Jen velká škoda, že Olatunji po přestávce neproměnil velkou šanci. Mohl vyrovnat na 1:1 a pak by Bayer přece jen aspoň na chvíli znervózněl. Musel vyhrát, remíza mu na uhájení první osmičky nestačila," připomněl vicemistr Evropy z roku 1996.

Uznává, že fotbal se rychle posouvá. Přesto si neodpustil srovnání se svou letenskou generací. "Občas si pustím naše zápasy s Barcelonou nebo Marseille. I s takovými soupeři se hrálo nahoru dolů. Myslím, že Sparta teď měla z gigantů až velký respekt. Třeba Sadílek vyvážel balon a měl možnost v situaci čtyři na čtyři vytvořit přečíslení, ale radši se zastavil a nahrál na jistotu dozadu. Kdyby si něco dovolil, přece mu nikdo hlavu neutrhne. Větší odvaha mi u Sparty chyběla v Lize mistrů obecně," řekl Frýdek.

Fanoušky naladila úvodní výhra nad Salcburkem a remíza ve Stuttgartu. Tím ale bodový zisk ustal. "Začátek byl slibný. Zlomem podle mě byla domácí porážka s Brestem, o němž jsme si mysleli, že by se dal porazit. Kdyby se Sparta dostala na sedm bodů, mohlo to být třeba v Rotterdamu s Feyenoordem jiné. Proti Manchesteru City, Atléticu Madrid, Interu Milán a Leverkusenu to samozřejmě bylo moc těžké," konstatoval.

Na Letné oslavil pět mistrovských titulů a v roce 1997 získal angažmá v Leverkusenu. Pod taktovkou slavného trenéra Christopha Dauma se do sestavy trvale neprosadil, ale aspoň založil v Bayeru sparťanskou stopu. Následovali ho Michal Kadlec či Adam Hložek. A také Patrik Schick a Matěj Kovář, kteří si ve středu připsali skalp svého bývalého týmu.

"Přede mnou už tam byl Pavel Hapal, ale ten přišel z Olomouce. Já toho v Německu moc nenahrál, přesto vzpomínám na Leverkusen jen v dobrém. Poznal jsem, jak funguje takový velký klub. Navíc se nám tam narodil Christian," zmínil Frýdek mladšího syna, který hraje za Liberec. Starší Martin teď působí v Arisu Soluň.

Rodák z Hradce Králové svůj bývalý klub i nadále pozorně sleduje. "Mám dojem, že Schick zmoudřel. Hlavně však zase dává góly a po vleklém zranění získal zpátky ztracenou pozici. Kovář je už teď vynikající gólman a věřím, že bude ještě lepší. Leverkusen si ho pomalu připravuje, až skončí starší Hradecký," poznamenal Frýdek.

Sparta může zkušenosti z Ligy mistrů na jaře uplatnit v domácí soutěži. Po podzimu však ztrácí 13 bodů na Slavii a šest na Plzeň. "O Slavii se asi vůbec nemusíme bavit. Myslím, že problém bude dostat se i před Plzeň, která vypadá v Evropské lize moc dobře," uvedl.

"Do Ligy mistrů se samozřejmě nejdete jen tak proběhnout. Je skvělé, že se do ní Sparta po 19 letech zase vrátila. Je to ale soutěž za odměnu, hlavní by měla být domácí liga, abyste se do Ligy mistrů dostali i příště. Tím spíš, když do ní český mistr postoupí přímo. Spartě ale na podzim ujela. Myslím, že nečekané ztráty v lize měly na psychiku a formu mužstva větší vliv než debakly s evropskými giganty," řekl Frýdek, který se v současné době věnuje individuálním tréninkům mládeže.