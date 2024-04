Nadal konečně splnil Lehečkovi slib. Česká hrozba teď nutí Španěla vstát z postele

Dlouho snila česká tenisová jednička o tom, že si alespoň zatrénuje s antukovou legendou Rafaelem Nadalem. Minulý týden Španěl Jiřímu Lehečkovi slib splnil a v úterý se dokonce střetnou ve vzájemném osmifinále turnaje v Madridu. Tedy pokud dvaadvacetinásobný grandslamový šampion vstane z postele.

Sestřih zápasu Rafaela Nadala proti Pedru Cachínovi | Video: Associated Press

Na konci loňského roku se Lehečka na návrat Nadala na tenisové kurty moc těšil. V hlavě měl jediné, stihnout s antukovým králem alespoň trénink. Vždyť mu to slíbil.

"Tenhle rok jsem s ním měl třikrát domluvený trénink a on mi to pokaždé zrušil, i když z pochopitelných důvodů: kvůli zranění. Takže mi to dluží. Rád bych si s ním zahrál," přiznal tehdy.

A ve Španělsku se mu to konečně splnilo. Zahráli si spolu v tréninku. A nejen to. Pavouk je svedl dohromady pro úterní osmifinále.

"Doufám, že si povedu lépe než v tréninku, protože jsem s ním prohrál. Ale uvidíme, co přijde zítra, jakého tenisu budu vůbec schopen," prohlásil po postupu.

Mezi posledních šestnáct hráčů na domácím podniku se totiž dostal po tříhodinové bitvě s Argentincem Pedrem Cachínem. Pro sedmatřicetiletého veterána, který se vrací po trablích s trhlinou ve svalu, je to velká nálož.

"Uvidíme, jak se budu cítit zítra po probuzení. Nevím. Beru to den po dni a jsem nadšený, že můžu hrát doma. Znamená to pro mě všechno a dělám maximum, abych mohl pokračovat ve snění," uvedl.

Ještě při posledním vystoupení na turnaji v Barceloně novinářům tvrdil, že více jak dvě hodiny na kurtu momentálně nevydrží. V hlavním městě rodné země ale vlastní predikce popřel.

"Já jsem momentálně pro všechny nepředvídatelný hráč. Sám nevím, co od sebe mám teď čekat. V Brisbane jsem si šel po zápase s Jordanem Thompsonem lehnout a probudil se s trhlinou ve svalu. Nevím, co bude zítra, snad se nic nestane a na kurtu se objevím," doufá Nadal.

Kurzy na zápas zkušeného Španěla s českým mladíkem jsou naprosto vyrovnané. Podle čísel statistiků Lehečka vyhrál devět z deseti posledních zápasů proti levorukým hráčům. Brazilce Thiaga Monteneira přehrál v pondělí už potřetí.

A teď se mu postaví ten nejslavnější levák na okruhu. Možná i celé tenisové historie. Španělští organizátoři dali Nadalovi co nejdelší čas na regeneraci a duel proti Lehečkovi zařadili až na konec úterního programu, tedy až po deváté večer.