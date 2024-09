Na Šwiatekovou slovně útočí Rusové. Polka ničí jednu jejich naději za druhou

Byvalí ruští tenisté se během nedávného období nevybíravě opřeli do Igy Šwiatekové. Světová jednička teď oplácí v New Yorku pozoruhodnou sérií výher nad ruskými hráčkami.

Stále teprve třiadvacetiletá Šwiateková ve Spojených státech útočí už na svůj šestý grandslamový titul.

Čtyři získala na antuce v Paříži, jeden se ji podařilo vybojovat právě v New Yorku, před dvěma lety.

Nyní vypadá na tvrdém povrchu znovu neohroženě. Na letošním US Open stále neztratila set a s přehledem vyřadila hned tři ruské soupeřky. Šanci neměly Kamila Rachimovová, Anastasia Pavljučenkovová ani Ljudmila Samsonovová.

V nadsázce mohlo jít o symbolickou vendetu. Na polskou tenistku totiž nedávno zaútočily hned dvě bývalé hvězdy ruského tenisu, Jevgenij Kafelnikov a Andrej Česnokov.

"Tlačí tě snad někdo k tomu, abys tenis hrála? Pořád si akorát stěžuješ. Tak já ti povím, co by sis zasloužila, zasloužila by sis vydělávat míň peněz než teď. Co na to říkáš?" napsal padesátiletý Kafelnikov, někdejší první hráč světa, na sociální síti X v reakci na kritická slova Šwiatekové ke stále nabitějšímu a náročnějšímu programu.

Ještě tvrdší atak přišel z úst Česnokova, který byl na začátku devadesátých let devátým hráčem světa.

"Jedinou hráčku nemám rád. Je to Iga Šwiateková," citoval web We Love Tennis bývalého trenéra Jeleny Rybakinové. Polce vyčítal její chování po porážkách.

"Když prohraje, na všechno se vymlouvá. Že jí bolela hlava, nebo byla nemocná. Rafael Nadal vždycky Novaku Djokovičovi gratuloval a řekl, že hrál výborně. To ona neřekne nikdy nic. Pro ni existuje na světě jediný člověk. Ona sama. Ostatní neznamenají nic," prohlásil Česnokov.

Šwiateková si potom obecně stěžovala na nenávistné vzkazy.

"Množství nenávisti a kritiky, kterému čelím já i můj tým, je neskutečné. Chtěla bych vyzvat všechny, aby byli více ohleduplní a nesoudili tolik druhé. Bylo by hezké, kdyby byli více pozitivní k naší práci. Obětujeme tomu hodně, makáme velmi tvrdě," uvedla.

Polskou favoritku čeká ve čtvrtfinále US Open domácí Jessica Pegulaová, světová šestka.

"Proti Jess to nikdy není jednoduché, má velmi záludný herní styl, člověk musí být připravený na dlouhé výměny. Je to skvělá hráčka," řekla Šwiateková, která Pegulaovou ve stejné fázi US Open vyřadila právě při cestě za titulem v roce 2022.

Vítězka jejich zápasu se v následném semifinále může střetnout s Karolínou Muchovou, českou naději ale nejdřív čeká středeční čtvrtfinálový souboj s Brazilkou Beatriz Haddad-Maiaovou.