Mužský tenis má staronovou jedničku. Sinner vystřídal Alcaraze

Italský tenista Jannik Sinner se po zisku titulu na Masters v Monte Carlu poprvé od loňského listopadu vrátil na první místo světového žebříčku.
Poražený finalista Španěl Carlos Alcaraz klesl na druhou příčku. Ženskou jedničkou je stále Běloruska Aryna Sabalenková.
Sinner nedělní finále vyhrál 7:6, 6:3 a triumfoval na čtvrtém turnaji Masters za sebou, což před ním dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Všechny tři úvodní akce elitní kategorie v sezoně ovládl jako druhý po Djokovičovi.
Čtyřiadvacetiletý Sinner byl světovou jedničkou naposledy loni v týdnu od 3. do 9. listopadu, nyní ho v čele pořadí ATP čeká 67. týden. Dvaadvacetiletý Alcaraz na prvním místě žebříčku strávil 66 týdnů.
Nejlepším českým tenistou je nadále Jiří Lehečka na 13. místě, Jakub Menšík figuruje na 25. pozici. Mezi ženami je Karolína Muchová na 12. pozici, jen dvě místa za ní figuruje Linda Nosková a Marii Bouzkové patří 24. příčka.
Tenisové žebříčky ATP k 13. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (2.) Sinner (It.) 13.350, 2. (1.) Alcaraz (Šp.) 13.240, 3. (3.) Zverev (Něm.) 5555, 4. (4) Djokovič (Srb.) 4710, 5. (7.) Auger-Aliassime (Kan.) 4100, 6. (8.) Shelton (USA) 3900, 7. (6.) De Minaur (Austr.) 3895, 8. (9.) Fritz (USA) 3870, 9. (5.) Musetti (It.) 3625, 10. (10.) Medveděv (Rus.) 3560, ...13. (13.) Lehečka 2540, 25. (26.) Menšík 1700, 47. (53.) Macháč 980, 77. (75.) Kopřiva (všichni ČR) 738.
Čtyřhra: 1. (1.) Skupski (Brit.) 8640, 2. (2.) Zeballos (Arg.) 8610, 3. (3.) Granollers (Šp.) 8520, 4. (4.) Glasspool 6930, 5. (5.) Cash (oba Brit.) 6780, 6. (6.) Heliövaara (Fin.) a Patten oba 6720, 8. (8.) Salisbury (oba Brit.) 6010, 9. (9.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 5400, ...52. (53.) Rikl 1770, 54. (55.) Pavlásek 1725, 56. (57.) Nouza 1665, 59. (60.) Vocel 1551, 100. (104.) Vrbenský (všichni ČR) 836.
Tenisové žebříčky WTA k 13. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 11.025, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8108, 3. (3.) Gauffová (USA) 7278, 4. (4.) Šwiateková (Pol.) 7263, 5. (5.) Pegulaová 6243, 6. (6.) Anisimovová (obě USA) 5995, 7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 3965, 8. (8.) Paoliniová (It.) 3907, 9. (10.) Andrejevová (Rus.) 3611, 10. (9.) Mboková (Kan.) 3531, ...12. (12.) Muchová 2993, 14. (14.) Nosková 2801, 24. (24.) Bouzková 1676, 34. (34.) Bejlek 1380, 42. (43.) Siniaková 1299, 46. (45.) Vondroušová 1263, 50. (50.) Valentová 1161, 52. (52.) Krejčíková 1155, 96. (98.) Bartůňková (všechny ČR) 814.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8658, 2. (2.) Siniaková 7950, 3. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7385, 5. (5.) Townsendová (USA) 7385, 6. (6.) Dabrowská (Kan.) 7315, 7. (7.) Danilinová (Kaz.) 6895, 8. (8.) Kruničová (Srb.) 6765, 9. (9.) Kuděrmětovová (Rus.) 6269, 10. (10.) Stefaniová (Braz.) 6035, ...53. (67.) Škoch 1607, 55. (69.) Malečková 1546, 60. (63.) Krejčíková 1464, 64. (68.) Sisková 1394, 73. (73.) Detiuc 1221, 76. (77.) Bouzková 1194, 85. (85.) Nosková (všechny ČR) 1073.
Video: Ulice Budapešti zaplavila radost z Magyarova vítězství, slavilo se celou noc
V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se v noci na pondělí po vítězství opozice slavilo. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách 16 let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
Ostravský Domov Korýtko byl zcela rekonstruován
Do nových prostor se brzy vrátí klienti, dosud pobývající v náhradních prostorách.
Chorý se brání: Sliny se mi vrátily zpět. Je to obrovský precedens, zlobil se trenér
Hlavní rozhodčí Marek Radina po nedělním šlágru 29. kola fotbalové ligy mezi lídrem tabulky Slavií a čtvrtou Plzní (0:0) potvrdil, že útočníka Pražanů Tomáše Chorého vyloučil za plivnutí na ležícího Sampsona Dweha. Slavia se proti červené kartě odvolala.
Česko čeká chladný a zamračený týden, může za to písek ze Sahary
Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Česko přišlo v Orbánovi o spojence, smutní Macinka. Únava materiálu, soudí Havlíček
Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU. S budoucí vládou bude Česká republika chtít mít nadstandardní vztahy. Ve volebním vysílání televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva.