"Muchová na kurtu číslo sedm? Neuctivé." Američané to schytávají za rozpis zápasů

Jako finalistka loňského ročníku v bitvě proti domácí hvězdě si měla Karolína Muchová zahrát prestižní čtvrteční "night session" na centrálním dvorci podniku v Cincinnati. Jenže večerní déšť zhatil plány pořadatelů a českou a americkou tenistku přesunul až na kurt číslo sedm, což některým fanouškům i novinářům přijde neuctivé.

Tenistka z Olomouce prožila loni v Americe úžasnou sezonu na betonech. Než ji ochromilo zranění zápěstí, zahrála si v Cincinnati finále a na následném grandslamu semifinále. Však se tu také vyšvihla do první desítky světového žebříčku.

I proto ji v bitvě druhého kola proti Jessice Pegualové, současné světové šestce, zařadili pořadatelé do čtvrtečního programu jako vrchol dne na centrálním dvorci.

Ještě večer se nad třísettisícovým městem jihozápadu Ohia zatáhlo, přišel déšť a zbytek programu musel být přesunutý na pátek.

A tam se třaskavý souboj druhého kola ženské dvouhry objevil až jako druhý zápas na kurtu sedm. Před tím se na stejném dvorci odehraje utkání čtyřhry.

Na volbou pořadatelů se podivovali na síti X i někteří tenisoví novináři, například známý portugalský reportér José Morgado. A s kritikou přispěchali fanoušci.

"Dát Pegulaovou a Muchovou až na kurt sedm je přinejmenším neuctivé. Je to prostě špatně," napsala například Julie Mooreová.

A zdaleka nebyla sama. Pořadatelů se snažila zastat pouze kanadská reportérka Stephanie Mylesová.

"Není to o neúctě. Ale je to složité. Někteří musejí dohrát zápas z předchozího dne a ony dvě potřebují odehrát druhé kolo co nejdříve, protože je možné, že ještě večer nastoupí k utkání o čtvrtfinále. Zároveň ale musí být dodrženo pravidlo, že půjdou jako druhé v pořadí, protože musely kvůli včerejšku ponocovat," vysvětlila Kanaďanka.

Je ale pravděpodobné, že program v Cincinnati naruší počasí i v pátek, protože předpovědi slibují v oblasti výskyt bouřek.

Wow Pegula vs. Muchova on court 7 https://t.co/B5BAk9jsiT — José Morgado (@josemorgado) August 16, 2024

Pro Muchovou to každopádně znamená delší čas na přípravu, kterou na betonu neměla zrovna nejlepší, protože hrála do poslední chvíle na olympijských hrách o medaili na antuce.

"Navíc mám i nějaké bolístky už z předchozího turnaje v Palermu, tak se musím dát během pár dnů dohromady a snad pak budu na amerických betonech hrát co nejlépe i když příprava nebude nejhvězdnější," nechala se v Paříži slyšet Muchová.

Začala ale stylově. Jeden z prvních tréninku si střihla po boku Lindy Noskové, se kterou pod pěti kruhy těsně nedosáhly na cenný kov ve čtyřhře.

A pak už ji čekal úspěšný vstup do turnaje proti Ukrajince Dajaně Jastremské, kde uchvátila publikum pěti odvrácenými setboly v řadě, po kterých získala první sadu a pak i celý zápas.

Duel s Pegulaovou, se kterou zatím neodehrála žádný vzájemný zápas, je na programu kolem osmé hodiny večerní středoevropského času.

Mohlo by vás zajímat: Sestřih zápasu Jiřího Lehečky a Daniila Medveděva