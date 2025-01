Mrázek pustil v NHL šest gólů v utkání pod širým nebem, Dostál vychytal výhru

Petr Mrázek inkasoval v utkání NHL pod širým nebem šestkrát z 28 střel a s hokejisty Chicaga podlehl před téměř 41 tisíci diváky St. Louis 2:6. Hrdinou zápasu se stal obránce Cam Fowler, který ozdobil tisící start v soutěži dvěma trefami. Další český gólman Lukáš Dostál kryl 32 střel a dovedl Anaheim k výhře 3:2 nad New Jersey.

Zápas pod širým nebem se hrál na stadionu Wrigley Field, kde hrají svoje zápasy baseballisté Chicaga Cubs. St. Louis brzy udeřilo, v přesilových hrách se prosadili Fowler z mezikruží a Jordan Kyrou, jenž zakončil kombinaci do prázdné branky.

Taylor Hall snížil v 16. minutě z dorážky, ale Blues odskočili ve druhé třetině na 5:1. Od modré čáry se trefili Justil Faulk i Fowler a z dorážky Dylan Holloway. Chicagu dal ještě v 52. minutě naději Tyler Bertuzzi trefou v přesilové hře, ale v závěru zpečetil výhru St. Louis Alexandre Texier, který překonal Mrázka z dorážky. V sestavě vítězů scházel kvůli zdravotním problémům Radek Faksa.

"Po zápase jsme si v kabině říkali, že to bylo nesmírně emotivní," uvedl brankář St. Louis Jordan Binnington, který chytil 28 střel. "Od nástupu, přes hymnu, hudbu (vystoupili The Smashing Pumpkins), přelet letadel, ohňostroj. Člověku se honí hlavou plno věcí i to, co ho dovedlo k takovému okamžiku. Mohli jsme to sdílet s rodinami. Zápas měl skvělou atmosféru a bylo úžasné slyšet naše fanoušky. Opravdu skvělá akce," ocenil.

Z tábora Chicaga, které je v NHL na posledním místě, zaznívala slova frustrace, zklamání. "Byl jsem v šoku, jak jsme hráli. Je to obrovský budíček, musíme víc makat," podotkl Hall.

Dostál, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, držel až do 46. minuty čisté konto a vedení 2:0. Poté jej překonal tečovanou střelou od modré čáry Jonas Siegenthaler a v 54. minutě vyrovnal z přečíslení z mezikruží Timo Meier. Výhru zařídil v čase 56:36 střelou zpoza pravého kruhu Ryan Strome a na gólu má zásluhu i Radko Gudas, který před brankou clonil gólmanovi New Jersey ve výhledu.

"Dali dva rychlé góly, ale říkal jsem si: 'OK, stalo se'," nedělal si Dostál těžkou hlavu ze ztráty vedení. "Tlačili jsme je a věřil jsem, že dáme gól. To se povedlo, Strome se krásně trefil. Máme odolný tým. Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Zblokovali jsme hodně střel, vytvářeli si šance. V první třetině měli tlak, ale myslím si, že od druhé jsme kontrolovali zápas," řekl český gólman.

David Kämpf přispěl gólem k výhře Toronta 3:1 nad New Yorkem Islanders. Český hokejista si sjel na přihrávku zpoza branky a druhým gólem v sezoně otevřel v závěru první třetiny skóre utkání. Islanders ve 32. minutě vyrovnali, prosadil se Jean-Gabriel Pageau, ale už za 16 sekund vrátil Torontu vedení Steven Lorentz. Výhru pojistil John Tavares při risku hostí bez gólmana.

Po šesti zápasech bez bodu si připsal Martin Nečas asistenci, ale s Carolinou prohrál v Columbusu 3:4 po nájezdech. Tomáš Hertl přihrál na jeden gól Vegas, který doma ztratil vedení 2:0 a podlehl Montrealu 2:3. Naprázdno vyšel David Pastrňák. Český útočník byl s pěti pokusy nejaktivnějším střelcem Bostonu, ale neodvrátil porážku 1:3 ve Washingtonu. Dvě branky vítězů dal Aliaksei Protas.

NHL:

Washington - Boston 3:1, Toronto - NY Islanders 3:1, Vegas - Montreal 2:3, Chicago - St. Louis 2:6, Detroit - Pittsburgh 4:2, Columbus - Carolina 4:3 po sam. nájezdech, Dallas - Buffalo 4:2, Minnesota - Nashville 5:3, Colorado - Winnipeg 5:2, Anaheim - New Jersey 3:2, San Jose - Philadelphia 0:4, Calgary - Vancouver 3:1, Edmonton - Utah 4:1.