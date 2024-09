"Tohle jim trvalo tři měsíce?" UEFA přiznala, že rozhodčí hrubě ovlivnil letní Euro

Evropská fotbalová unie UEFA přiznala, že anglický sudí Anthony Taylor ve čtvrtfinále letního Eura hrubě chyboval, když v prodloužení čtvrtfinále nenařídil za stavu 1:1 pokutový kop pro Německo. I díky tomu se nakonec z postupu radovali Španělé, kteří následně dokráčeli až k titulu šampionů.

Na začátku druhé části prodloužení zastavil střelu německého útočníka Jamala Musialy evidentní rukou obránce Marco Cucurella.

Arbitr Taylor však nezapískal a nepochopitelně mu neporadil ani videorozhodčí.

Až nyní evropská asociace přiznala, že to byla chyba.

Španělský portál Revelo na začátku tohoto týdne informoval o závěrech komise rozhodčích UEFA, která vypracovala analýzu výkonů sudích.

"Podle nejnovějších směrnic se za hru rukou považuje takový kontakt, který zabrání střele na branku. Měl by se trestat přísněji a ve většině případů by měla následovat penalta, pokud ruka obránce není velmi blízko těla nebo se ho nedotýká," stojí v materiálu.

"V tomto případě obránce zastavil střelu rukou, která nebyla blízko těla, čímž hráč zvětšil objem. Takže měl být nařízený pokutový kop," píše UEFA.

Němcům to však už není nic platné. "Trvalo jim tři měsíce, než zjistili, že to byla ruka. Přitom všichni ostatní to viděli už v dané vteřině. To mě fakt uklidňuje," ironicky závěr UEFA okomentoval záložník Toni Kroos pro německý magazín Spiegel. "Díky, hned se cítím lépe," pokračoval ve stejném duchu.

Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid vyhlásil již před šampionátem, že po turnaji ukončí kariéru. Zápas se Španělskem tak byl skutečně jeho posledním, Taylor a spol. mu pokračování nedopřáli.

"Můžu si teď dodatečně říkat, že jsem mistrem Evropy? Teď to přece oficiálně potvrdili," nevzdával se světový šampion z roku 2014 ironické noty, než už vážně dodal: "Vím, že to není možné…"