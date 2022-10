Ženská formule se potácí nad propastí, její jediná šampionka hledá štěstí za mořem

Čistě ženská formulová W série nedokázala zajistit závodnicím odrazový můstek do vyšších seriálů. Letošní sezonu musela kvůli finančním problémům předčasně skončit.

Pro talentované pilotky to měl být výtah minimálně do formule 2, ne-li rovnou mezi elitu v F1. Jenže čistě ženská W série svůj hlavní cíl nesplnila, navíc třetí ročník se letos neodjede celý. Poslední závod byl zrušen kvůli nedostatku peněz.

Zkrachovalo totiž jednání s americkým investorem, který měl šampionát zachránit. A další budoucnost W série zůstává nejistá. "Soustředili jsme se na hledání dlouhodobých zdrojů příjmů, abychom zajistili finanční zdraví W série pro rok 2023," stojí v oficiálním komuniké vedení šampionátu, v němž letos startovala také Češka Tereza Bábíčková. Ta ale na body v šesti startech nedosáhla.

I na třetí pokus se stala šampionkou Britka Jamie Chadwicková. 24letá pilotka vyhrála ve třech sezonách z 21 startů plných 11 závodů a s každým dalším rokem svůj náskok v čele zvyšovala.

Formule 1 zůstává jen snem

Jenže to bylo tak nějak všechno. Chadwicková ani přes suverénní kralování mezi ženami nedokázala sehnat sponzory, kteří by ji dostali byť aspoň do formule 3, o vyšších sériích ani nemluvě.

Patronát nad ní si vzala stáj F1 Williams, jenže v Grove to zatím nedotáhla dál než do simulátoru. O nějakých testech nebo dokonce účasti v pátečních trénincích v rámci Grand Prix nepadlo ani slovo.

Rodačka z Bathu totiž byla přímo ukázkovým příkladem, proč byla samostatná ženská formule krokem špatným směrem. Monoposty Tatuus jsou ještě o stupeň níž než Dallara z FIA formule 3, mají o více než 100 koní menší výkon a přitom jsou o 15 kg těžší. Klání takových strojů tak nedává úplně jasný obrázek o skutečné výkonnosti pilotek.

Navíc Chadwicková za sebou nemá žádné oslnivé výsledky. V roce 2015 vyhrála britský šampionát sportovních vozů GT4, ale to je vedle vozů GT3 spíš "druhá liga". O pět let později ovládla asijskou zimní formuli MRF 2000, jenže její tehdejší soupeři to s výjimkou Čecha Petra Ptáčka a Jacka Doohana z Austrálie pak už nikam daleko nedotáhli.

Americká cesta na vrchol

Co bude dál? Vedení W série bude mít plné ruce práce sehnat solventní partnery, protože s výjimkou domácího britského závodu v Silverstonu byla sledovanost seriálu žalostná. Chybí také mediální hvězda s příběhem. Ani tři tituly totiž ze staronové šampionky hvězdu sociálních sítí neudělaly.

Tím nikdo nechce říct, že ženy do motoristického sportu nepatří. Ale k úspěchu potřebují dvě věci: talent a peníze. Případ Američanky Danicy Patrickové, první ženské vítězky závodu IndyCar, ukazuje, že to jde.

Poučila se z něj i Chadwicková, která v létě testovala vůz Indy Lights, což je americká obdoba formule 2. Na okruhu v Sebringu s ním objela 120 kol.

"Byla jsem spokojená s tím, jak to dopadlo. Vůbec jsem nevěděla, co mám čekat. Mám z vozu dobrý pocit a brzy jsem pochopila, na čem mám pracovat a kde se musím zlepšit," libovala si po zámořských testech. Teď probíhají intenzivní jednání s týmem Andretti Autosport o startu v příští sezoně Indy Lights.

Zámořský start může Britce přinést dvojí výhodu. Buďto nastartuje její americkou kariéru, nebo se "skamarádí" s těžším a výkonnějším monopostem, což by jí mohlo přinést výhodu při případném návratu do Evropy do F3 nebo F2.