Rallyové hybridy za miliony pádily mezi bariérami, nechyběla ani hra na sněžné pluhy

Po roční pauze se MS v rallye vrátilo do Švédska. Seriál se přesunul na severovýchod země do okolí města Umeå. I když byla původní délka rychlostních zkoušek kvůli migrujícím stádům sobů zkrácena o 40 kilometrů, pro piloty to i tak byla velká sněhová výzva.

1:01 Podívejte se na sestřih Švédské rallye, kterou v okolí města Umeå pokračoval druhým dílem světový šampionát | Video: Red Bull Content Pool

Pro vítězství si dojel 21letý Fin Kalle Rovanperä s Toyotou. Tovární tým japonské značky zažil na severu úspěšnou soutěž. V první čtveřici výsledkové listiny byly tři hybridní speciály GR Yaris Rally1. Související Rovanperä vládl ve Švédsku. Na počest lidí v Ukrajině v cíli neslavil I když loňský vicemistr světa Elfyn Evans do cíle nedojel kvůli technické poruše, byl třetí Fin Esapekka Lappi, jenž se k Toyotě vrátil po čtyřech letech. Čtvrtou příčku vybojoval Takamoto Kacuta. Mezi Yarisy se prodral jen na druhém místě Thiery Neuville v Hyundai. Belgičan na vítěze ztratil 22 sekund. Rovanperä se vítězstvím ve Švédské rallye vydal ve stopách otce Harriho, který tento podnik MS vyhrál v roce 2001. "Z vítězství zde ve Švédsku mám skvělý pocit. Celý víkend to byl skutečně pěkný souboj. Poté, co jsme v pátek čistili trať, je to opravdu dobrý výsledek. Je trochu smůla, že Elfyn (Evans) dnes ráno vypadl, protože to byl skvělý souboj, ale jinak je to hodně dobrý výsledek pro tým," uvedl 21letý finský talent. Rovanperä se také vyšvihl do čela průběžného pořadí světového šampionátu, vede o 14 bodů před Neuvillem.