Rok nezávodil, přesto si Tarabus na Barum rallye dojel pro vítězný pohár

Jaromír Tarabus sice bere automobilové soutěže už jen jako doplňkové hobby, přesto 46letý jezdec dokázal po roční pauze porazit všechny své soupeře v českém Peugeot Rallye Cupu. V hodnocení evropského šampionátu mu triumf unikl jen těsně.

Loni pohár francouzské značky suverénně ovládl. Z pěti soutěží, do nichž nastoupil, všech pět vyhrál. Letos si ale dal od rychlých kol oddych a objevil se až na startu Barum rallye. Tedy po pauze dlouhé 355 dní.

"V loňském roce jsme tady s Danem (Trunkátem - navigátorem) končili a oslavili páté vítězství v řadě, takže vlastně bez jednoho týdne přesně rok jsme v autě neseděli. Doufám, že se dostaneme rychle do tempa a potrápíme mladé soupeře. Ti jsou ale za celou sezonu rozjetí a jedou velmi rychle," řekl Tarabus před startem 52. ročníku populární zlínské soutěže.

Ale obavy byly zbytečné, na posádce "T&T" nebyla roční pauza vůbec vidět. Tarabus od prvních metrů předváděl své dovednosti a v rámci hodnocení Peugeot Rallye Cupu zvítězil ve všech rychlostních zkouškách. "Každopádně jsme spokojení. Ale nejprve bych chtěl poděkovat Danovi (Trunkátovi). Nejen za perfektní práci spolujezdce, ale hlavně za to, že mi umožnil Barumku jet. Co se týče poháru a domácího šampionátu, dopadlo to skvěle.

Ba co víc, mezi piloty "dvoukolek", tedy aut s jednou poháněnou nápravou, až do cíle bojoval o vítězství v rámci mistrovství Evropy. Nakonec ale o 24,5 sekundy prohrál s o generaci mladším Němcem Timo Schulzem v Opelu.

"V Evropě jsme dojeli druzí, tam nám kousek chyběl. Na druhou stranu, Timo Schulz má velkou podporu továrny, je velmi rychlý a bylo by asi zvláštní, kdybychom ho porazili. Bylo znát, že je opatrnější v prvních průjezdech, ale v těch druhých opravdu tahal. Před závěrečnou nedělní sekcí jsme udělali změny na autě, ale časovou ztrátu už nešlo dohnat, popřípadě za cenu velkého rizika. Po roční pauze jsem v úvodu soutěže trochu hledal optimální brzdné body, ale rychlost jsme měli. Peugeot i celý tým fungoval skvěle, na vítěze jsme neztráceli moc, takže to byl skvělý víkend," dodal spokojený Tarabus.