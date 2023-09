Neviditelní hrdinové. Mechanici nedrží v rukou volant, ale jsou nepostradatelní

Automobilové soutěže mají své neviditelné hrdiny. Bez mechaniků by žádná posádka nedokázala sbírat triumfy. Jejich místo v týmu je nenahraditelné.

Když se mluví o rallye, pozornost se často upíná k pilotům a navigátorům, kteří v bleskové rychlosti kličkují mezi stromy či úzkými uličkami. Jenže za každým úspěchem těchto hvězd stojí tým, jehož práce je klíčová, ale diváky často nedoceněná. Jsou to mechanici, neviditelní hrdinové, kteří v servisních zónách zajišťují, aby všechny součástky auta fungovaly, jak mají.

Servisní zóna je v rallye něco jako nemocniční sál. Auta po náročných rychlostních zkouškách často přijedou poničená nebo jim dokonce některé části úplně chybí. Mechanici pak mají jen omezený čas, během něhož musí odhalit všechny problémy, provést opravy a připravit auto na další ostré kilometry. To by nešlo bez vzájemné koordinace a perfektního sladění týmu.

Ve velkých světových týmech je každý mechanik specialista na konkrétní část auta, od motoru přes brzdy až po elektroniku. V českých podmínkách musí pár "kluků v montérkách" dokázat opravit cokoliv, co je potřeba.

Ať je to v Rallye Monte Carlo, nebo teď o víkendu během Rallye Pačejov, nemají mechanici ten luxus trávit s opravami několik hodin. Někdy mají jen dvacet minut na to, aby dali auto dohromady. Jinak posádce hrozí trestné sekundy za pozdní příjezd do časové kontroly.

Přitom ale nesmí udělat chybu, protože jakákoli malá nepřesnost může v konečném důsledku vést až k fatálním koncům v podobě havárie. Muži v servisních zónách proto musí být psychicky odolní a zvládat přesnou práci ve stresu. To vše v extrémních podmínkách - od vedra po mráz.

Piloti a navigátoři sklízejí vavříny. Jejich jména jsou známá, obličeje vídáme v televizi a na titulních stránkách magazínů. Ale kolikrát vidíme mechaniky? Oni zůstávají v pozadí, byť bez jejich umu, odhodlání a vysokého stupně odbornosti by se žádné vítězství nikdy nekonalo.