Smolné Belgičanovo safari. Pod helmou měl včelu, pak ho diskvalifikovali za podvod

Belgický pilot Thierry Neuville nebude na letošní Rallye Safari vzpomínat v dobrém. Nejdřív ho potrápila včela, která mu vlétla pod helmu, pak zlomená přední náprava jeho Hyundai a nakonec diskvalifikace za porušení pravidel při prohlídce trati rychlostních zkoušek.

"Je to frustrující a velmi nás to zasáhlo," zhodnotil pětinásobný vicemistr světa Thierry Neuville trable, které ho potkaly během Rallye Safari, jíž koncem minulého týdne pokračoval světový šampionát v automobilových soutěžích.

Vzhledem ke ztrátě, jakou má na suverénního lídra průběžného pořadí Kalleho Rovanperu s Toyotou, to na vysněný titul nevypadá ani letos. Sám Belgičan se k tomu navíc v Keni nasměroval také sám.

Ale vezměme to popořadě.

První problém přišel v páteční úvodní etapě, kdy se jezdec doslova na vlastní kůži potkal s místní nespoutanou přírodou. Nebyla to však tradiční divoká zvířena, která mu rozhodila koncentraci. Na začátku rychlostní zkoušky se Neuvillovi při průjezdu džunglí dostala do vozu Hyundai i20N a pak i do přilby včela.

"Bylo to zvláštní. Vypadalo to jako včela, ale bylo to dvakrát větší. Po dvou zatáčkách jsem brzdil a vletělo mi to do auta a pak do ochranné přilby, což mě rozhodilo. Nevěděl jsem, jestli je to nebezpečné, nebo ne, ale po chvíli se to po čtyřech nebo pěti kilometrech přemístilo do zadní části auta a rychlostní zkoušku jsme dokončili," uvedl 35letý pilot pro stránky motorsport.com.

Páteční etapu však Neuville nakonec nedokončil. Při jednom ze skoků v náročném africkém terénu si zlomil zavěšení levého předního kola.

V té chvíli byl na čtvrtém místě se ztrátou 35,5 vteřiny za vedoucím Sébastien Ogierem s Toyotou a plný chuti vylepšit si pozici a získat další body, čímž by si upevnil druhou pozici v průběžném hodnocení MS.

Mechanikům Hyundai se podařilo vůz přes noc opravit, takže belgický závodník mohl podle pravidel super rallye nastoupit do sobotní druhé etapy, byť s velkou časovou ztrátou.

Při velkých rozdílech v časech byl pořád ve hře o bodovanou pozici. A také mu šlo o pět bodů za vítězství v nedělním posledním rychlostním testu, tzv. Super Stage.

Tu se mu podařilo vyhrát, a navíc byl celkově klasifikován na konečném osmém místě, takže si udržel druhou pozici v MS. Ovšem jen na pár hodin.

V podvečer byl Neuville z Rallye Safari diskvalifikován a o tvrdě vydřené body přišel. Doplatil na to, že vyslal na trať rychlostních zkoušek "špiona" krátce před jejím startem, tedy v době, kdy už byla oficiálně uzavřena.

"Ledoví špioni" jsou už desítky let známí z Rallye Monte Carlo, kde se posádkám snaží na poslední chvíli zjistit stav silnic. V Alpách je na nich tu led, jinde sníh a chvílemi jsou třeba jen mokré.

Snaha zjistit aktuální stav trati se však netýká jen nejslavnějšího podniku v rámci MS, o to se (nejen) tovární týmy snaží na každém podniku. Jenže Neuvillovu předjezdci se situace vymkla kontrole.

"Osoba se neoprávněně pohybovala na soukromém pozemku. Úředníci ji zastavili na dvou místech ve dvou různých dnech. Důkazy předložené stevardům naznačovaly vazby mezi touto osobou a Neuvillem," stojí v oficiálním prohlášení ředitelství závodu.

Jezdec Hyundai nezapíral a přiznal, že onen hříšník k němu patří. "(Neuville) okamžitě přiznal, že o identifikované osobě ví a že ji požádal o podporu při identifikaci konkrétních problémů - míst, kde byly velké kameny - na některých rychlostních zkouškách," píše se dál v komuniké oznamujícím Belgičanovo vyloučení ze soutěže.

Neuville tak přišel o devět bodů a ve velmi vyrovnaném hodnocení seriálu se propadl rázem na páté místo. Díky jeho diskvalifikaci se v Keni na desáté místo posunul Martin Prokop, který tak získal první bod v MS v rallye po dlouhých 2569 dnech.

Jihlavský jezdec bodoval naposledy v roce 2016 na Sardinii, kde shodou okolností vyhrál právě nyní vyloučený tovární pilot Hyundai.