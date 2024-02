Lappi ukončil sedm let čekání na vítězství. Pilot Hyundai ovládl Švédskou rallye

Pilot Hyundai Esapekka Lappi si připsal dlouho očekávané první vítězství v mistrovství světa v rallye od roku 2017, když jasně ovládl Švédskou rallye.

Fin Lappi a jeho navigátor Janne Ferm úspěšně zvládli 18 náročných rychlostních zkoušek na sběhu a zvítězili s náskokem 29,6 sekundy před Britem Elfynem Evansem v Toyotě. Třetí byl francouzský jezdec Adrien Fourmaux s Fordem. Pro Evanse šlo o deváté vítězství v MS v kariéře.

V sedmém testu se Lappimu podařilo předstihnout lídra Nakamoto Katsutu v čele rallye a pátek zakončil s náskokem 3,2 sekundy před japonským jezdcem ve službách Toyoty. Vlivem hustého sněžení se vedoucí jezdec WRC2 Oliver Solberg zapsal do historie, když etapu zakončil na třetím místě celkového pořadí.

Kacuta v sobotu ráno využil lepších podmínek na trati a přiblížil se Finovi na rozdíl 0,9 sekundy. Jenže jeho snaha o premiérové vítězství skončila v desáté etapě.

Japonec zadní částí svého vozu GR Yaris narazil do sněhové bariéry. To mělo za následek, že jeho vůz byl vymrštěn hluboko do sněhu a vypadl ze hry o prvenství.

Lappi tak získal náskok 1:01,6 minuty před Fourmauxem, s nímž nastupoval do závěrečných tři rychlostních zkoušek. Lappi si také připsal 18 bodů podle nového bodovacího systému za to, že sobotu zakončil na prvním místě průběžného pořadí. Fourmaux získal 15 bodů, Evans 13 a Thierry Neuville s Hyundai 10 bodů.

Lappi se v neděli rozhodl držet zpátky, aby si uchoval vedení a hlavně pneumatiky v dobrém stavu. Fourmaux svůj boj o druhou příčku nakonec prohrál, Evans ho v konečném součtu porazil o 18,3 sekundy.

Obhájce titulu Kalle Rovanperä si po havárii ve čtvrté RZ spravil chuť aspoň triumfem v závěrečné Power stage, díky čemuž získal pět bodů.

Švédská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20) 2:33:04,9, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -29,6, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma) -47,9, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -1:46,3, 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS) -5:04,2, 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota Yaris) -6:23,9, …38. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta) -38:59,2.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 13 soutěží): 1. Neuville 48, 2. Evans 45, 3. Fourmaux 29, 4. Ogier (Fr./Toyota) 24, 5. Tänak (Est./Hyundai) 21, 6. Lappi 19.

Pořadí týmů: 1. Hyundai 87, 2. Toyota 87, 3. M-Sport Ford 47.