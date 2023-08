Zaplněné bouřící tribuny přehluší i motor tahače, těší se Lacko na návrat do Mostu

Adam Lacko se téměř po roce vrátí za volant závodního tahače. Pilot Buggyry si v Mostě chce užít hlavně podporu od českých fanoušků.

I když tým Buggyra ZM Racing na konci loňské sezony oznámil, že se v roce 2023 nebude účastnit závodů ME tahačů na okruzích, jednu výjimku přece jen udělal.

Protože sportovní začátky bosse Buggyry Martina Koloce i celé stáje jsou spjaty s kláním tahačů, zamíří tým o víkendu do Mostu. Nehrozí tak, že poprvé v historii bude na Czech Truck Prix chybět český zástupce. Do Buggyry usedne šampion kontinentu z roku 2017 Adam Lacko.

"Truckové závody jsou základem naší DNA. Naši fanoušci jsou zvyklí na to, že v Mostě závodíme. Ani je, ani mostecké pořadatele jsme nemohli zklamat. Bude to jediný start v letošní sezoně evropského šampionátu, ale pro nás stejně důležitý jako ostatní aktivity, jimž se nyní věnujeme," uvedl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Lacko se na startu závodu tahačů objeví po 329 dní dlouhé pauze, naposledy jel v Buggyře v říjnu ve španělské Jaramě.

"Moc se těším na podporu českých fanoušků. Kvůli nim to hlavně děláme. Závody tahačů mají v Česku velkou tradici a neodmyslitelně k nim patří i Buggyra. Abychom české fanoušky nezklamali, tenhle závod dáme," sdělil 38letý pilot.

Jezdec, který letos v barvách Buggyry startuje v šampionátu vytrvalostních sportovních vozů 24H Series, přeskočí z Mercedsu-AMG GT4 do více než pětitunového "mastodonta" bez jakékoliv přípravy.

Základnu pro závody kamionů má nyní Buggyra pod hlavičkou své akademie ve Francii a odtud Lackovi přivezli speciál, s nímž tam o národní titul bojuje Téo Calvet. Na "osahání" vozu tak bude mít Lacko jen měřené tréninky a kvalifikaci. Pak už nastoupí na start první ze čtyř bodovaných jízd.

"Se šéfinženýrem Robinem Dolejšem máme teoreticky připravené nastavení tahače, jaké chci. Stačí odjet jen pár kol a budu zase zpátky," věří Lacko.

Francouz Calvet je o hlavu menší a subtilní postavy, takže ve voze se musela udělat jedna zásadní změna. "Jediné, co bych od Téa v jeho trucku nechtěl, je sedačka. Do té jeho bych se nevešel," smál se Lacko. "Proto jsem jel minulý týden do Roudnice nad Labem otestovat novou, která je upravena na moji postavu," vysvětlil.

V Mostě se ze všeho nejvíc těší na domácí fanoušky. "Když vyjedete z boxů a v zaváděcím kole před ostrým startem jsou diváci slyšet. Ty zaplněné bouřící tribuny přehluší i motor. V závodě to už nevnímáte, plně se soustředíte na jízdu. Ale jakmile protnete cílovou čáru, tak zase fanoušky slyšíte a užíváte si jejich podporu," popsal Lacko, jak vnímá fandění zpoza volantu.

Účastníky mistrovství Evropy tahačů na okruzích čekají v sobotu i v neděli vždy dvě bodované jízdy. Na startu té druhé se otočí pořadí nejlepších osmi vozů. Součástí závodního víkendu budou i závody obou divizí šampionátu EuroNASCAR i klání historických formulí.