Je to nefér, říká o zákazu startu ruských sportovců bývalý pilot F1 Kvjat

Ruský automobilový závodník Daniil Kvjat nesouhlasí s tím, aby sankce uvalené na Rusko za útok na Ukrajinu dopadly také na ruské sportovce. On sám nakonec po rozhodnutí FIA o start ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans nepřijde, ale musí nastoupit pod neutrální vlajkou.

Krátce poté, co Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v úterý vyzval k vyloučení ruských a běloruských sportovců z mezinárodních soutěží, se proti apelu ohradil bývalý ruský pilot formule 1 Daniil Kvjat.

Podobné hlasy zaznívaly i u představitelů Mezinárodní automobilové federace (FIA). O vyloučení všech ruských a běloruských členů požádalo už v pondělí vedení ukrajinského motorsportu. Vedení federace nakonec ruským a běloruským jezdcům povolilo závodit jako neutrálním sportovcům.

27letý pilot díky tomu může letos nastoupit v MS ve vytrvalostních závodech v ruském týmu G-Drive. Vrcholem sezony této série bude červnová čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans.

Kvjat na rozdíl od některých svých krajanů výslovně nepodpořil ruskou agresi na Ukrajině. "Opravdu upřímně doufám v mírové řešení situace na Ukrajině a v to, že všichni budeme moci žít v míru. Doufejme, že všechny strany najdou společným dialogem plným respektu řešení. Děsí mě, když vidím konflikt dvou bratrských národů," uvedl rodák z Ufy v prohlášení na sociálních sítích.

"Nechci, aby budoucnost lidstva ovlivnily vojenské akce a války. Chci, aby si moje dcera a všechny děti užily tento krásný svět," dodal bývalý pilot týmů F1 Toro Rosso, Red Bull a AlphaTauri.

Pak se však pustil do Mezinárodního olympijského výboru za to, že vyzval k bojkotu sportovců z Ruska a Běloruska. "Chtěl bych zdůraznit a oslovit všechny sportovní federace po celém světě včetně MOV, že sport by měl zůstat mimo politiku. Neumožnit ruským sportovcům a týmům účast na světových soutěžích je nespravedlivé řešení. Je to v rozporu s tím, co nás sport v zásadě učí. Tedy s jednotou a mírem."

"Kdo jiný než my, sportovci, pomůže v nadcházejících časech spojit národy dohromady," dodal ruský závodník.

Rusko už přišlo o letošní Grand Prix formule 1, která se měla jet v září v Soči. Kvjatův krajan Nikita Mazepin může ztratit místo ve stáji Haas. Mladíka sponzoruje ruský koncern Uralkali, na který výrazně dopadly sankce mezinárodního společenství. Navíc jeho otec Dmitrij je oligarchou úzce napojeným na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Situaci v Ukrajině zohlednila také Mezinárodní motocyklová federace (FIM). Ta už Rusku odebrala prvomájovou Velkou cenu v motokrosu na trati Orljonok v Krasnodarském regionu a Grand Prix na ploché dráze v Togliatti. Ta měla být na programu 9. července.