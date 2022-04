Smyk a pak ničivé setkání s Audi. Naděje české stáje na legendárním Spa vzala havárie

Podívejte se na havárii Yasmeen Kolocové v závodě na dvanáct hodin ve Spa-Francorchamps.

Spa-Francorchamps (od našeho zvláštního zpravodaje) - Až do čtvrté hodiny úvodní části dvanáctihodinovky ve Spa-Francorchamps to s premiérou českého týmu Buggyra ZM Racing ve vytrvalostních závodech vypadalo výborně.

Dvojčata Aliyyah a Yasmeen Kolocovy v Belgii doplnil Adam Lacko a všichni tři se střídali ve speciálu Mercedes-AMG GT4. Ve své kategorii si posádka vyjela v kvalifikaci druhé místo.

V závodě, který byl během víkendu rozdělen na dvě kratší části, pak stáj vsadila na agresivní strategii. Jejím cílem bylo využít plnou kapacitu nádrže sportovního vozu. Krátkodobě sice znamenala další zastávka pro palivo mírný pokles v průběžném pořadí, ale z hlediska konečného výsledku prvního dne to měla Buggyra rozjeté velmi dobře.

Jenže pak přišla velká smůla. Po necelých třech a tři čtvrtě hodiny to v boxech české ekipy jen zašumělo. Na obrazovce s přímým přenosem závodu se náhle objevil totálně zničený předek Mercedesu-AMG se startovním číslem 416.

Strach o zdraví jeho pilotky Yasmeen Kolocové vystřídala úleva, když bylo vidět, že bez viditelného zranění opustila kokpit auta.

"Mrzí mě to za celý tým, závod jsme měli výborně rozjetý," řekla otřesená 17letá závodnice krátce do návratu do depa a pod vlivem emocí se rozplakala.

"Jsi v pohodě? Vážně jsi v pohodě? Nebreč!" začalo ji okamžitě uklidňovat její dvojče Aliyyah.

Yasmeen se po chvíli uklidnila a začala popisovat kritický moment v sedmé zatáčce, který znamenal předčasný konec nadějí.

"Příliš brzy jsem šlápla na plyn a ztratila kontrolu nad vozem. Bohužel se to stalo ve špatný čas na špatném místě. Cestovní vůz Audi předjížděl jiné auto své kategorie TCR, a už neměl kam uhnout a narazil do mě," uvedla pilotka.

Do depa během odpoledne přišel i šéf domácího týmu AC Motorsport provozujícího druhé poničené vozidlo. "Nebyla to tvoje chyba, vyhýbal se jinému autu. To byl prostě závodní incident, takové věci se ve vytrvalostních závodech stávají," řekl Kolocové chlácholivě belgický manažer.

Závodní speciál Mercedes-Benz GT4 teď čeká generálka, protože sestry Kolocovy s ním absolvují prakticky celý francouzský seriál této třídy, a navíc jsou ve hře další vytrvalostní starty.