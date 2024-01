Přilba za všechny peníze. Dražba helmy vynesla Klokánku přes dva a půl milionu

Dvacetkrát víc než výrobní cena. Za tolik se tento týden vydražila přilba závodníka a manažera týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiřího Mičánka juniora. Peníze dostane brněnský Klokánek.

Rekordní částka se vybrala na galavečeru v Brně, kde tým představil filmový dokument o uplynulé sezoně. V ní se tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra účastnil pohárového seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe a zónového mistrovství střední Evropy FIA CEZ.

Dražba helmy Arai GP7 - stejné, jakou používají piloti formule 1 - se na galavečeru pro partnery týmu Jiřího Mičánka doslova zvrhla, a to v tom nejpozitivnějším smyslu slova.

"Počítali jsme s tím, že bychom se mohli s výtěžkem dostat někam mezi půl milionu a milion korun. I to by byl skvělý výsledek, samotná helma v unikátním designu navrženém přímo pro mě má hodnotu asi 130 tisíc korun. To, co se ale při dražbě strhlo, bylo neuvěřitelné," popsal Mičánek aukci, která startovala na jedné koruně.

Samotná helma se původně vydražila za 750 tisíc korun, aukci vyhrál brněnský podnikatel Jan Polický. Jeho soupeři se pak ale spontánně rozhodli, že příhozy, kterými se trumfovali, dají brněnskému Klokánku i bez vítězství v aukci. Na konci se pak přidali i další hosté večera, dohromady výtěžek činí 2 615 000 korun.

K nim je pak třeba ještě připočíst vybavení nábytkem v hodnotě 250 000 korun, které věnoval jeden z partnerů stáje. "Pro mě je to neuvěřitelné dojetí. Jsem hrdý, že náš tým má takové partnery," dodal manažer.

To ale nebylo vše. Dohromady víc než čtvrt milionem korun přispěli i piloti týmu Bronislav Formánek a Josef Záruba, mechanici týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Michal Šalplachta a Lukáš Veselý přidali každý po 15 tisících korun.

"Že se do aukce, která se vlastně proměnila ve sbírku, zapojili i oni, kteří mají standardní mzdy, mi udělalo neuvěřitelnou radost," dodal Mičánek. Celkově přispělo šestnáct lidí, nejvyšší příspěvek - kromě vítězné částky aukce - činil půl milionu.

"Tím, že je ta částka tak obrovská, zázračná, běží mi teď hlavou spousta věcí, které budeme moci pořídit, renovovat," uvedla dojatá ředitelka brněnského Klokánku Marcela Bublová. Bude tak možné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obnovit vybavení, které je staré už 17 let.