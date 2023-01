Tůma měl na Dakaru další drsnou bouračku. Nevzdám se, slibuje čtyřkolkář

Jezdec na čtyřkolce Zdeněk Tůma stačil během úvodních čtyř etap letošní Rallye Dakar vyváznout už ze dvou tvrdých karambolů.

Loni čtvrtý muž konečného pořadí ale prokázal, že je nezdolným bojovníkem. Ve středeční čtvrté etapě zapadl po kotrmelci na kamení do vodou vymleté strouhy.

"Dopadl jsem jen do písku, byla to ale taková rána, že jsem si myslel, že už nevstanu. Na čtyři kola mi pomohl nějaký místní člověk," popsal incident jezdec týmu Barth Racing, který do cíle dojel na čtrnáctém místě se ztrátou více než dvou hodin. V celkovém pořadí je třináctý.

Z velmi nepříjemného momentu vyvázl ještě dobře. "Jel jsem drobet výš, než byla určená trasa. Když totiž jedu v mokrém písku, je to obtížnější než na volném terénu. Bohužel jsem něco přehlédl a vyletěl," popisoval Tůma.

Stoj se zapíchl do protější stěny, strouha byla hluboká přes metr a široká kolem dvou metrů. "Šel jsem přes řídítka a pohmoždil si při tom nohy. Čtyřkolka se převrátila. Kontroloval jsem, jestli nemám něco zlomeného. V kombinéze mi bouchl airbag, což mi možná pomohlo," pospal kritický moment.

Vše se stalo na 160. kilometru měřeného úseku. Převrácený stroj nebyl Tůma schopný vrátit zpátky na čtyři kola.

"Musel jsem tam počkat na nějakého místňáka, aby mi pomohl. Jeden tam naštěstí přijel autem, pomohl mi. Byl hodně ochotný, počkal, jestli nastartuji," dodal jezdec. "Zjistil jsem, že je ohnutá tyč řízení a vyměnil jsem proražené kolo. Důležité bylo, že se zázrakem nerozbil navigační digitální přístroj. Kdyby se to stalo, nevěděl bych, kde vlastně jsem."

Na rány a dobrodružné příhody je českokrumlovský závodník zvyklý. Několikrát dojel do cíle etapy s prasklou pneumatikou, na říjnové Africa Eco Race zůstal několik hodin trčet ve vyprahlé poušti.

Ve čtvrtém dni letošního Dakaru si opět poradil, stroj opravil a dojel do cíle. Ale už za tmy. "To se mi stalo zcela poprvé, abych speciálku dokončil po tmě. Nebylo to vůbec příjemné, protože ke konci na nás čekaly opravdu velké duny. Sjížděl jsem je skoro poslepu. Potkal jsem také nějaké lidi, co dělali ohýnek a koukali na mě," usmál se Tůma.

V celkovém pořadí má v kategorii čtyřkolek ztrátu už přes šest hodin. "Když už jsem absolvoval dva takové pády, tak už chci Dakar rozhodně dojet. Nevzdám se," dodal 50letý jezdec.