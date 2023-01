Macík svůj kamion Čenda neplánovaně vykoupal. Z maléru mu pomohli soupeři

Martin Macík si v úterní 9. etapě Rallye Dakar až moc užíval saúdskoarabské vody. Zapadl do rozvodněné říčky a na souš se dostal až s pomocí rivalů.

Dobře rozjetou rychlostní zkoušku sedlčanské posádce zkomplikovala říčka, ve které jako první z kamionů uvízli. Posádka se snažila kamion všemi prostředky uvolnit a dostat na suchý břeh.

Do stejné situace se následně dostal také Martin van den Brink. Nakonec oba trosečníky vysvobodil Mitchel van den Brink. Tomu od ztroskotanců patří velký dík. Stejně jako Jaroslavu Valtrovi, který pro záchrannou akci zapůjčil lano.

Macík si i přes problémy dojel v etapě pro desáté místo a celkově si drží čtvrtou pozici. Na vedoucího Aleše Lopraise ale ztrácí už skoro 78 minut.

Závodníci vyjížděli na trať po dni volna odpočinutí, ve vypraných závodních kombinézách a nablýskaných kamionech. Dlouho však čistí nevydrželi.

Posádka týmu MM Technology startovala jako první kamion, protože vyhrála nedělní 8. etapu. Svižně proplula mokrým pískem i prvním dunovým úsekem.

"Takové pěkné máme rádi. Úvodní malé duny jsme projeli krásně. Ale tentokrát se nám první flek nevyplatil. Uprostřed pouště se najednou objevily potoky vody. Jeli jsme po stopách směřujících přes říčku. Překonali jsme její první část, ale v druhé polovině byla pod vodou skrytá díra a zůstali jsme tam viset," popsal dramatické chvilky Macík.

Jeho posádka naskákala do vody a snažila se kamion vyprostit. "Hned jsme vyndali všechna tři lana, zkoušeli jsme nájezdy, snažili jsme se kopat, brodili jsme se tam. Vodu jsme měli občas po kolena, občas po zadek. Vytáhli jsme všechno, co jsme našli, a snažili jsme se odtamtud dostat. Ferry (navigátor František Tomášek) ze všech sil kopal, ale bylo to k ničemu, Čendu jsme z bahna nemohli vyprostit," popisuje Macík.

Po chvíli na stejné místo přijel Nizozemec Martin van den Brink. "Martin nás viděl, vybral si jinou stopu než my, ale zapadl tam stejně," dodal Tomášek.

Kolem uvíznutých kamionů postupně projížděli další soupeři. "Když nás ostatní zpozorovali, objížděli řeku do zadní části, kde byla sjízdnější a následně se vraceli. Pak přijel Mitchel van den Brink, vypomohli jsme si vzájemně lany, ale jedno nám pořád chybělo. To nám nakonec půjčil Jarda Valtr. Mitchel pak nejdříve vytáhl Martina a pak i nás. Bylo to fakt náročné. Dorazil tam ještě Ben van de Laar. Toho jsme také tahali. Mitchelovi za pomoc moc děkujeme. Stejně tak Jardovi za půjčení lana," sdělil Macík.

Posádka v říčce strávila téměř hodinu. Jakmile se Iveco pojmenované Čenda dostalo na souš, pustil se stíhací jízdou k cíli.

"Zbytek etapy byla vypalovačka - technická, úzká, kamenitá, uskákaná. Takové máme rádi. Takže jsme letěli střemhlav až do cíle. Autu nic není," dodal palubní mechanik David Švanda.