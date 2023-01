Na Dakaru řádí počasí, třetí etapa byla zkrácena

Zhoršující se povětrnostní podmínky přinutily pořadatele Rallye Dakar zkrátit pro automobily a kamiony dnešní 3. etapu. V kategorii motocyklů vyhrál Australan Daniel Sanders, který se tak dostal do vedení. Martin Michek zajel osmnáctý čas a celkově je sedmnáctý.

Důvodem pro zkrácení rychlostního testu dlouhého původně 447 km byly nepříznivé povětrnostní podmínky. Ty znemožnily start vrtulníků zajišťujícím přepravu zraněných závodníků.

Podle aktuálních informací pořadatelů by pro auta a kamiony měly platit časy dosažené na třetím kontrolním bodě, tedy po 377 km měřeného zkoušky. Část motorkářů dojela do cíle, a kategorie Classic nebude závodit vůbec.

Například Martin Prokop nebo Martin Macík již před startem avizovali, že ve druhé části etapy má pršet. Tým Buggyra ZM Racing na sociálních sítích sdílel video, na kterém bylo vidět, jak při bouřce padají i kroupy.

"Fouká strašný vítr a erzeta je o 70 km zkrácená kvůli počasí. Směrem do cíle jsou strašné mraky, prší a helikoptéry sedí tady a nemůžou letět. Kvůli bezpečnosti my i motorky stojíme tady a nejedeme dál," uvedl Prokop na sociálních sítích.

Motocyklista Sanders dnes porazil druhého Kevina Benavidese z Argentiny o více než pět minut, dosavadní lídr Američan Mason Klein ztratil téměř sedm minut a klesl na druhé místo za Sanderse. Michek dnes v 447 km dlouhé zkoušce zaostal za vítězem o 21:15 minuty a celkově si polepšil o jednu pozici.

V závodě již nepokračuje jeden z favoritů a vítěz z roku 2020 Ricky Brabec z USA. Tovární jezdec Hondy na 275. kilometru havaroval a záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice. Po druhé etapě šestý muž průběžného pořadí si stěžoval na bolest v oblasti krčních obratlů.

Mezi automobily byl na posledním mezičase nejrychlejší Francouz Guerlain Chicherit, který porazil druhého Jihoafričana Henka Lategana o téměř tři a půl minuty. Výrazně ztratil dosavadní lídr Carlos Sainz ze Španělska. Musel na půl hodiny zastavit a celkově byl o více než hodinu pomalejší než Chicherit. Téměř dvacet minut ztratil i obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru.

Prokop byl na posledním mezičase sedmnáctý. "Byla to hodně rychlá erzeta. Drželi jsme rytmus, ale bohužel se ukázalo, co jsme čekali, že máme málo výkonu. Když se sejde středně rychlá až rychlá trať, měkký písek po dešti a nadmořská výška, tak náš atmosférický motor netáhne," přiznal Prokop. V podobných podmínkách by se navíc nyní mělo závodit několik dní.

Do třetí etapy už neodstartoval Miroslav Zapletal, který v pondělí při havárii poničil svůj Ford. "Po výjezdu na dunu, která ale dunou nebyla, pro nás závod skončil. Písečný kopec pokračoval na druhé straně příkrou skálou a my jsme z ní spadli. Auto má rozbitý rám a my nemáme šanci ho v servisu opravit," uvedl český jezdec.