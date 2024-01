Dakar začal prologem. Loprais byl druhý mezi kamiony, motocyklista Podmol se ztratil

Úvodním prologem s měřeným úsekem o délce 27 km odstartoval v saúdskoarabském městě Úla 46. ročník Rallye Dakar.

Organizátoři nasadili od začátku vysokou laťku. Trať byla vedena v písku, ale také mezi skalami a v kaňonech, kde rychle docházelo k navigačním chybám. "Tento prolog udá tón celé rallye," vysvětlil ředitel soutěže David Castera.

Důležitý byl prolog i proto, že těm nejlepším umožní vybrat si startovní pozici do zítřejší první etapy. Do výsledného času rallye se ale dnešní výsledek nepočítá. Podle nových pravidel všichni odstartuji "od nuly".

Tradičně se českým zástupcům dařilo nejlépe v kategorii kamionů. Aleš Loprais s vozem Praga byl druhý, když na Janus van Kasterena obhajujícího triumf, ztratil jenom 16 sekund.

V nejlepší šestce se umístili oba jezdci týmu Tatra Buggyra ZM Racing. Jaroslav Valtr obsadil páté místo, Pascal de Baar skončil hned za ním. Těsně za nimi byl klasifikován Martin Macík mladší v Ivecu.

V kategorii automobilů začal Martin Prokop svůj útok na top 10 devátým nejlepším časem. "Byla to síla. Měkký písek, hodně navigace, hodně trati vedlo mezi kaňony. Nešlo o žádnou procházku, čekal nás pravý závodní mód," řekl jezdec týmu Orlen Benzina na sociálních sítích.

Pilot Fordu ztratil na vítězného Mattiase Ekströma v Audi tři a půl minuty. Druhý dnes dojel Američan Seth Quintero s Toyotou, který přešel do kategorie automobilů jako úřadující šampion "buginové" kategorie SSV.

Třetí byl na úvod Dakaru devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb ve voze Prodrive Hunter. Obhájce prvenství Násir Attíja s dalším Prodrivem udělal drobnou navigační chybu a skončil dvanáctý.

Mezi motocyklisty si z českých zástupců vedl nejlépe Martin Michek. Jezdci týmu Orion - Moto Racing Group unikla jen o 13 sekund první desítky, skončil jedenáctý,

"Jak nám otočili pořadí závodníků, tak jsem jel mezi posledními. Trať byla po těch motorkách a čtyřkolkách extrémně rozbitá, už tam byla nebezpečná místa, trefil jsem několik šutrů zaváté pískem. A to jsem jich hodně ještě míjel," popsal Michek svůj vstup do Rallye Dakar. Za vítězným Toshou Schareinou ze Španělska zaostal o minutu a 11 sekund.

Velmi dobře svůj první Dakar začal Michkův týmový kolega Dušan Drdaj, jemuž patřila 28. příčka. "Jsem spokojený. Jediný problém nastal, když na 21. kilometru ztěžkla navigace, která dala zabrat i zkušenějším borcům. Tam jsem ztratil i já. Jinak jsem byl v cíli jako nejlepší nováček. To nic neznamená, máme za sebou jen první den. Budu bojovat dál tvrdě," uvedl.

Ještě hůře si s navigací poradil navrátilec Libor Podmol, který dojel až na 111. místě se 14minutovou ztrátou. "Nečekal jsem, že se ztratím ve 27 kilometrech," prohlásil freestyle motokrosař.

Se skupinou soupeřů dlouho nemohli jeden orientační bod ukrytý v kaňonu. "Po chvíli jsme narazili na další motorky, jenže to už jsme byli v protisměru. Pokračovali jsme několik kilometrů dál, pořád však v protisměru. Bylo to jako v tom vtipu s babičkou, která špatně odbočila na dálnici do protisměru a myslela si, že všichni kolem ní jedou špatným směrem," dodal Podmol se smíchem.

Rallye Dakar - prolog: Úla - Úla (157 km celkově/27 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) 16:30, 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -23, 3. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -38, …9. Prokop, Chytka -49, 50. Trněný, Ernst (všichni ČR/Ford) -3:29, 51. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -3:39.

Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 17:35, 2. Sanders (Austr./Gas Gas) -12, 3. Branch (Botsw./Hero) -19, …11. Michek -1:11, 28. Drdaj -3:39, 40. Engel -4:46, 48. Pabiška -5:51, 50. Romančík -5:58, 53. J. Brabec -6:06, 54. Prokeš (všichni ČR/KTM) -6:10, 111. Podmol (ČR/Husqvarna) -14:44.

Čtyřkolky: 1. Moreno (Arg./Yamaha) 21:31.

Klasik: 1. Morera, Rubaová (Šp./Porsche 959) 3 body, …4. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 8, 33. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 31, 42. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 56.