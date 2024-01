Michek se na Dakaru drží v nejlepší desítce, Prokop těsně klesl o místo

Devátá etapa Rallye Dakar přivedla účastníky na kamenité náhorní plošiny s cílem v Úla.

Motocyklový jezdec Martin Michek se i po 9. etapě Rallye Dakar drží na desátém místě průběžného pořadí. V kategorii automobilů si opět o jednu pozici pohoršil Martin Prokop, jenž je nyní těsně osmý. Mezi motocyklisty si vedení upevnil Američan Ricky Brabec, kategorii automobilů stále kraluje Carlos Sainz.

Nejrychlejší časy na 417 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce na trase mezi Háilem a Úlou zajeli Francouzi Adrien van Beveren a exmistr světa v rallye Sébastien Loeb.

Michek dnes obsadil 18. místo, za továrním jezdcem KTM Van Beverenem zaostal o 24:24 minuty. V průběžném pořadí se k němu na necelé čtyři minuty přiblížil jedenáctý Francouz Romain Dumontier a zároveň se zvýšil jeho odstup od devátého Štefana Svitka ze Slovenska.

"Stojí mě to ještě více sil, než jsem si myslel. Večer jsem měl zimnici nebo horečku, není to úplně fajn. Nejede se mi s velkou radostí. Dneska bohužel také více bolela ruka. Teď spíše závodím sám se sebou a tak, abychom to dotáhli na cílovou rampu. Je mi fakt špatně," uvedl Michek, který má zdravotní problémy již několik dnů. Jezdce týmu Orion - Moto Racing Group limitovala poraněná ruka, teď i nemoc.

Brabec byl dnes jen o 42 sekund pomalejší než vítěz etapy a na celkově druhého Rosse Branche z Botswany má nyní k dobru 7:09 minuty. Na třetí místo se posunul Van Beveren, který si připsal letos druhý letošní etapový triumf a celkově pátý v kariéře.

V hlavní kategorii aut Ultimate snížil Loeb ztrátu na lídra soutěže Sainze o 4:14 minuty. Devítinásobný mistr světa v rallye, který při devátém startu na Dakaru usiluje o premiérový triumf, v celkovém hodnocení ztrácí na Sainze 20:33 minuty. Jedenašedesátiletý Španěl již legendární rallye třikrát vyhrál.

Prokop dnes zajel jedenáctý čas, na Loeba ztratil 15:39 minuty. V průběžném pořadí jej předstihl dnes třetí Francouz Mathieu Serradori. Český pilot vozu Ford Raptor ale ztrácí jen pět sekund na dalšího Francouze Guerlaina Chicherita, který je sedmý.

