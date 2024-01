Pohřebiště favoritů, prázdné nádrže. Účastníci Dakaru se vydali do nekonečné pouště

Závodníci na Rallye Dakar za sebou mají první část extrémní 6. etapy, která nabídla nový formát rozdělení měřeného úseku na dva dny.

Legendární saúdskoarabská poušť Empty Quarter přinesla účastníkům soutěže pořádné martyrium. 547 kilometrů rychlostního testu pro automobily, buginy a kamiony a 625 pro jezdce na motorkách a čtyřkolkách se jede novým systém pojmenovaným Chrono48.

V posledním bivaku, ve kterém se do 16 hodin místního času zastavili, museli závodníci natankovat, a dokud nebude dvoudenní klání u konce, jejich speciály se nedočkají ani žádného servisu.

"Jediný mechanik, kterého teď náš kamion Čenda uvidí, jsem já. Pokud bude nějaký servis potřeba, budeme ho muset zvládnout svépomocí," vysvětlil David Švanda, mechanik v posádce Martina Macíka mladšího.

Dnešní dílčí výsledky nejsou tak důležité. Rozhodne až konečný čas v cíli smyčky ve městě Šubajtá, odkud se na svoji dvoudenní pouť účastníci Dakaru vydali.

Jedno je už ale jasné teď. Nekonečná dunová pole se staly pastí pro řadu účastníků. Dosavadní lídr soutěže, Saúd Jazíd Rádžhí s Toyotou boural a skončil.

Průběžně šestý Chilan Pablo Quintanilla zase doplatil na špatný propočet množství natankovaného paliva. V měkkém písku totiž roste spotřeba a továrnímu jezdci Hondy došel benzín deset kilometrů před prvním tankovací stanicí. Rázem z toho byla ztráta více než 100 minut a konec nadějí.

Z pilotů kamionů si zatím nejlépe vede Macík v Ivecu. Ale do byť jen do prvního bivaku se dostalo jen 15 vozů této kategorie, což nejlépe svědčí o náročnosti vytyčené trasy.

"Co víme, tak kamion i posádka jsou v pořádku v bivaku, ve kterém dnes přenocují. Podle časů a mapy mají za sebou mimořádně náročnou jízdu, uvidíme, jak dobře se jim pojede zítra. Z bivaku vyrážejí hned brzy ráno do druhé části etapy," uvedl manažer týmu MM Technology Martin Pabiška.

Dakarský nováček Daniel Stiblík, který pilotuje vůz týmu Tatra Buggyra ZM Racing poznal už po prvních kilometrech, že to dnes nebude žádná "víkendová projížďka".

"Byl to masakr hned od startu, od druhého kilometru. To jsme přehoupli velkou dunu a viděli jsme to pohřebiště, tak nám došlo, že to asi fakt bude hrozný. Tam leželo pět kamionů na boku, zapadané buginy, různá auta, co nemohla vyjet, byly zahrabaná a tak," popsal řidič Tatry Phoenix.

Nakonec se sám rozhodl neriskovat. Po absolvování části dunoviště sjel z trasy, zamířil po silnici do bivaku a zítra se bude snažit pokračovat. "Došlo nám, že prostě nemáme šanci do toho druhého bivaku dojet. Bylo to strašně daleko a nechtěli jsme jet zase za tmy. V písku se musím ještě hodně učit, to vážně není sranda," dodal.

S dunami si naopak velmi dobře poradila jeho týmová kolegyně Aliyyah Kolocová. Při své premiéře v nejsilnější automobilové kategorii Ultimate si teprve 19letá dívka vyjela 20. pozici a dostala se do druhého nejvzdálenějšího bivaku.

"Když vidím, že jsme tu v bivaku s takovými hvězdami, jako je třeba Romain Dumas či další favorité závodu, to už něco znamená. Je vidět, že jsme na dobré cestě," prohlásila závodnice vozu RedLined.