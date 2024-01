Macík byl v etapě Dakaru druhý, Loprais přišel o vedení v soutěži

Čtvrtá etapa Rallye Dakar závodníkům nabídla 631 kilometrů, z nichž bylo 299 měřených.

V hodnocení kamionů se dnes v etapě zkrácené o 30 km měnilo jméno lídra. Aleš Loprais ve voze Praga ztratil na vítězného Januse van Kasterena osm a půl minuty a osadil třetí pozici. Nizozemec v Ivecu se tak vrátil do čela soutěže, Dělí je 5 minut a 17 sekund.

Za van Kasterenem skončil dnes druhý Martin Macík mladší s Ivecem, který si tak pojistil průběžné třetí místo. Podle neoficiálních informací mu ale hrozí penalizace ve výši 31 minut a 50 sekund. Jaroslav Vatr v Tatře byl čtvrtý.

Motocyklista Martin Michek byl v etapě čtrnáctý, ale v celkovém pořadí se posunul na devátou pozici. Do čela soutěže se dostal dnešní vítěz José Ignacio Cornejo z továrního týmu Hondy. Chilan vede před Rossem Branchem z Botswany o pouhých 75 sekund.

Martin Prokop si vybojoval v elitní kategorii automobilů Ultimate desáté místo a díky tomu se v aktuálním průběžném pořadí se opět posunul kupředu. Automobilům vládl devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb ve voze Prodrive, ale první příčku si udržel domácí Jazíd Rádžhí v Toyotě.

Účastníci soutěže dnes jeli tzv. maratonskou etapu, před níž mohli opravovat své stroje pouze dvě hodiny.

Po včerejších velkých problémech v dunách se závodě udržel jezdec Buggyry Daniel Stiblík. I přes dvě převrácení se jeho posádka dostala do cíle a "dopřála" si dvouhodinový spánek. Dan Stiblík, Lukáš Kvasnica a Jiří Tomec byli poslední, kdo se v noci dostal z dunového pole a pokračuji dál.

"Po druhem převrácení jsme byli rozhodnutí, že budeme nocovat v dunách. Ale nedalo nám to a přeci jsme to jen zkusili ještě jednou. Díky skvělé práci Lukáše jsme našli cestu z dun ven a po 40 km jsme byli zpátky na trati. Ve čtyři ráno jsme se dostali do cíle, kde jsme udělali rychlý servis a hned pokračovali na přejezd. Spali jsme asi 2 hodiny v autě," řekl Stiblík před startem čtvrté etapy .

Aktualizujeme…