Michek je na Dakaru v první desítce, z českých kamionů byl nejrychlejší třetí Valtr

Účastníci Rallye Dakar se dnes vydali na trať první "ostré" etapy, během níž se museli vypořádat s náročným kamenitým terénem.

Měřených 414 kilometrů se nakonec netýkalo kategorie kamionů. Kvůli zpožděnému startu způsobenému kolizí řidiče automobilu Toyota Lionela Bauda s divákem asi 200 metrů po startu bylo jejich snažení ukončeno na 281. kilometru.

Podle zatím neoficiálního pořadí zkrácenou etapu vyhrál Nizozemec Jan van Kasteren s Ivecem před krajanem Gerdem Huzinkem a Jaroslavem Valtrem s Tatrou v barvách Buggyry. Aleš Loprais skončil čtvrtý a Martin Macík osmý.

Svoji výbornou formu potvrdil český motocyklista Martin Michek, který obsadil desáté místo. Původně figuroval na deváté příčce, ale pak přišla oprava času botswanského jezdce Rosse Branche.

Ten totiž zastavil u pádu vítěze prologu Toshy Schareiny ze Španělska, který si zlomil zápěstí, a zůstal s ním do příletu zdravotnického vrtulníku. Po úpravě Brancheova výsledku se tak tovární jezdec značky Hero propracoval do čela etapového i celkového pořadí.

Michek považoval úvodní etapu Dakaru za velmi náročnou. "Byla to hrozná speciálka. Endurákům se asi líbila, ale mně tenhle terén nejde a vycucává mě. Jezdilo se pořád na kamenech Dával jsem si hrozného majzla, viděl jsem několik kluků, jak leží podél trati. Když vám to na kamenech jednou nevyjde, tak to dopadne ošklivě," řekl v cíli jezdec týmu Orion - Moto Racing Group.

V kategorii automobilů se dnes nedařilo Martinu Prokopovi. Český jezdec s Fordem ztratil v cíli na vítězného Guillauma de Meviuse s Toyotou přes 49 minut, což ho po dojetí všech posádek zařadí někam na hranici čtvrté a páté desítky pořadí.

