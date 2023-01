Prokop na to šlápl a probil se do první desítky pořadí Dakaru

Martin Prokop zajel v druhé etapě Rallye Dakar sedmý čas v kategorii automobilů a průběžně se posunul na osmé místo. Pilot vozu Ford Raptor dnes zaostal za nejrychlejším Násirem Attíjou z Kataru o 19 minut a 15 sekund, v čele je i nadále Španěl Carlos Sainz.

Motocyklista Martin Michek obsadil 21. místo a v průběžném pořadí je osmnáctý. Novým lídrem je Mason Klein z USA, který vystřídal krajana Rickyho Brabce. Dvacetiletý Američan startuje na slavné soutěži podruhé v kariéře, loni obsadil deváté místo.

Čtyřicetiletý Prokop se v dnešní náročné etapě, jejíž součástí bylo 430 km rychlostní zkoušky, pohyboval mezi nejlepšími od začátku. Například na třetím kontrolním bodu zajel třetí čas. Dařilo se čtyřnásobnému vítězi a obhájci prvenství Attíjovi, se kterým držel krok nakonec pouze o 14 sekund pomalejší Nizozemec Erik van Loon. Třetí Sainz ztratil přes pět minut.

Mezi motocyklisty Kleinovi k výhře v etapě i posunu do čela pomohlo i zpomalení Australana Daniela Sanderse v samotném závěru měřeného úseku. Tovární jezdec Gas Gas, který byl v čele na většině kontrolních bodů v etapě, nechtěl v úterý startovat první a "otevírat" trať, jak vysvětlil na webu soutěže.

Sanders nakonec za Kleinem zaostal o 3:24 minuty a průběžně je pátý. Druhý dnes dojel s odstupem 69 sekund Němec Sebastian Bühler, třetí byl Skyler Howes z USA. Michek na Kleina ztratil 15:44 minuty.

"Dnešní speciálka byla dost hustá, zase samé kamení. Také to byl navigační oříšek se zajímavými věcmi. Prostě pravé dakarské peklo. Co mám zprávy, tak všichni jsou opravdu hotoví z této etapy, protože 430 kilometrů to jenom drncalo a foukal protivítr. Fyzicky jsme vycucaní po takové etapě. Nebylo to vůbec jednoduché, jsem rád, že jsem v cíli, a budu se připravovat na zítřejší den," řekl Michek v nahrávce pro média.