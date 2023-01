Český double na Dakaru, Macík vyhrál etapu před Lopraisem. Engel pomáhal soupeři

Martin Macík s kamionem Iveco ovládl 1. etapu Rallye Dakar a navázal na triumf ze sobotního prologu. Druhý s odstupem bezmála šesti minut byl Aleš Loprais a dařilo se i dalším českým posádkám. Jaroslav Valtr skončil čtvrtý, Martin Šoltys pátý.

"Startovali jsme až ze 71. místa a vadily nám buginy, které nám prášily, ale nakonec uhnuly, tak jsme mohli letět až do cíle. Byla to vypalovačka tři a tři čtvrtě hodiny a 367 kilometrů, což je průměrná rychlost skoro sto kilometrů," řekl vítěz úvodní etapy Macík, jenž startoval jako první kamion a po dojetí do cíle neznal svůj celkový výsledek. Nakonec porazil druhého Lopraise o více než pět minut. Třetí byl Nizozemec Mitchel van den Brink.

Valtr se vrátil za volant Tatry po sedmi letech. Proto stále hledá limity kopřivnického kamionu. "Pořád se ještě učím. Dejte mi dvě tři etapy, abych zjistil, co to auto umí, a potom můžeme bojovat o špici," uvedl zkušený závodník.

Pilot stáje Tatra Buggyra ZM Racing se také zamýšlel nad startovním pořadím, jak ho určili pořadatelé: "Ve skalách jsme předjížděli tři osobní auta, jinak jsme měli mezi sebou spoustu bugin. Předjeli jsme takových 30 až 40 aut. To bylo hodně nepříjemný, protože jsme ztráceli v prachu."

"Myslel jsem si, že všichni trochu zpomalí, ale na mezičasech jsme viděli, že všichni letí jako postřelený. Proto jsme potom trošičku zrychlili," uvedl další jezdec Buggyry Šoltys a připomněl náročnou navigaci. "Dneska bloudil skoro každý. Byly tam dva takové chytáky, kde jsme se museli pro navigační bod vracet."

V kategorii motocyklů skončil Martin Michek dvacátý, Martin Prokop byl mezi automobily o dvě místa horší. Michek dojel v Saúdské Arábii s odstupem téměř 15 minut za nejrychlejším Američanem Rickym Brabcem, Prokop zaostal za prvním Carlosem Sainzem ze Španělska o 21 minut.

Tovární jezdec Hondy Brabec v neděli porazil Kevina Benavidese z Argentiny a svého krajana Masona Kleina shodně o 44 sekund. V průběžném pořadí má vítěz z roku 2020 na druhého Benavidese náskok 19 sekund.

"Co pořadatelé slíbili, tak plní. Úvodní etapa byla fakt náročná. Prověřila jak techniku, tak nás po navigační stránce. Bylo tam navíc hodně rychlostních limitů, takže jsme brzdili na třicítku, padesátku nebo devadesátku," uvedl Michek, jenž je dvacátý i průběžně.

Samaritán Engel hlídal zraněného Španěla

Jeho týmový kolega Milan Engel na trati pomáhal zraněnému soupeři. Těsně před ním měl totiž těžký pád Španěl Cesar Rojo.

"Musel jsem mu zmáčknout tlačítko, aby na místo nehody přiletěl vrtulník a pak tam s ním počkal. Měl zlomenou klíční kost a zápěstí. Poté jsem se musel vrátit zpátky do tempa a závodit. Bylo to náročné, vypadlo asi hodně lidí. Navigačně jsem to trefoval všechno," popisoval Engel, který do cíle dojel na 79. místě. Pořadatelé by mu ale díky záchraně soupeře měli odečíst dvacet až třicet minut z času.

Dvojnásobný dakarský šampion Sainz porazil druhého Sébastiena Loeba z Francie o 23 sekund, třetí byl Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie. V celkovém hodnocení má Sainz na hvězdu světové rallye náskok deseti sekund. Prokop je dvaadvacátý.

"První půlka etapy byla dobrá, jelo se nám fajn. Po 40 kilometrech nám ale praskl výfuk a v autě byl hluk," uvedl Prokop. Poté ztratil kvůli defektu. "Dostali jsme se mezi auta, která byla za námi a užili jsme si jízdu v prachu. Ztratili jsme tempo a trochu jsme se zamotali," řekl Prokop. V závěru musel bojovat s problémy s plynovým pedálem.

Mezi kamiony potvrdil vydařený vstup do rallye Macík, za kterým dojeli Valtr a Šoltys.

Závodníci absolvovali trať se 367 km měřeného úseku se startem i cílem v takzvaném Sea Campu na břehu Rudého moře zhruba 200 km od Džiddy.

"První část etapy vedla po kamenech a hornatých kopcích. Museli jsme se vyškrábat na kamenitý kopec a pak z něho sjet dolů. To bylo šílené. Jsem rád, že jsem v cíli a v bivaku a že motorka neutrpěla žádné škody," řekl Michek.

Sunderland vítězství neobhájí

Pro britského motocyklového jezdce Sama Sunderlanda skončila obhajoba vítězství na Dakaru už v první etapě. Dvojnásobný šampion havaroval na 52. kilometru rychlostní zkoušky a po pádu byl převezen do nemocnice.

"Je při vědomí a může se hýbat, ale trpí bolestmi zad. Letecky byl transportován do nemocnice," uvedli pořadatelé. V nemocnici následně Sunderlandovi diagnostikovali zlomeninu lopatky a otřes mozku.

Třiatřicetiletý Sunderland vyhrál Rallye Dakar také v roce 2017. Rok nato soutěž rovněž nedokončil. V sobotním prologu obsadil 10. místo.

Rallye Dakar - 1. etapa: Sea Camp - Sea Camp (601 km celkově/367 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 3:20:41, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -23, 3. Rádžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -1:59, …22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:06, 43. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -46:05.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz 3:28:55, 2. Loeb, Lurquin -10, 3. Rádžhí, Von Zitzewitz -2:01, …22. Prokop -21:14, 48. Zapletal -46:35.

SSV (buggy): 1. Baciuška, Vidal (Lit., Šp./Can-Am) 4:00:38.

Průběžné pořadí: 1. Baciuška, Vidal 4:09:44.

Lehké prototypy: 1. Lopéz Contardo, Latrach (Chile/Can-Am) 3:57:40, …16. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -41:56.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz Contardo, Latrach 3:57:40, …16. Macháček, Schovánek -42:13.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 3:31:01, 2. K. Benavides (Arg./KTM) -44, 3. Klein (USA/KTM) -44, …20. Michek (ČR/KTM) -14:44, 42. J. Brabec (ČR/KTM) -40:38, 50. Podmol (ČR/Husqvarna) -51:35, 65. Pabiška (ČR/KTM) -1:12:32, 69. Engel (ČR/KTM) -1:14:32.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 4:14:10, 2. K. Benavides -19, 3. Price (Aust./KTM) -39, …20. Michek -15:29, 46. J. Brabec -44:16, 56. Podmol -57:30, 74. Pabiška -1:16:37, 77. Engel -1:17:47.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 4:10:34, …14. Tůma (ČR/Yamaha) -1:06:08.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr,./Yamaha) 4:55:28, …15. Tůma -1:26:14.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 3:46:35, 2. Loprais (ČR/Praga) -5:46, 3. Van den Brink (Niz./Iveco) -10:13, 4. Valtr (ČR/Tatra) -11:23, 5. Šoltys (ČR/Tatra) -14:37.

Průběžné pořadí: 1. Macík 3:56:18, 2. Loprais -6:01, 3. Van den Brink -10:18, 4. Valtr -12:05, 5. Šoltys -14:50.