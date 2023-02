Mučírna pro dakarskou buginu: tlak 20 tun i náklon 48 stupňů

První česká ryze dámská posádka „Podpatků na plynu“ pokračuje v přípravě na premiérový start na Rallye Dakar. Zabrat dostává i jejich Can-Am.

Pilotka Lenka Hlavatá i navigátorka Gabriela Budínová dál sní společný dakarský sen.

Lednový start jim sice nevyšel, ale obě dámy zůstávají věrné svému naturelu a dál pracují na debutu na legendární soutěži.

Ale "Podpatky na plynu", jak si tato dvojice říká, nečekají jen s rukama složenýma v klíně. Věnují se fyzické přípravě, trénují navigování i svá těla a také se nechávají zasvětit do tajů oprav dakarské buginy.

Pořádně zabrat dostává i jejich speciál Can-Am Maverick. V moderně vybavených laboratořích TÜV SÜD Czech prošel řadou náročných zátěžových zkoušek.

Patřil mezi ně například statický test, kdy se vůz naklápěl na rampě, přičemž se zjišťovalo, jaký úhel bočního náklonu snese. V případě Mavericku to bylo úctyhodných 48 stupňů.

"Vypadá to snadno, ale rampa se pohybuje velmi pomalu. K maximálnímu náklonu to trvalo celých třicet minut a stejný čas zase zpátky do roviny," řekla Hlavatá, která je profesí manažerka.

Dalším náročným testem, jímž prošel speciál pojmenovaný "Vilda", byly pevnostní zkoušky. Zde se zkoušela bezpečnost vozidla a prostor pro přežití posádky v případě nehody.

A to včetně bezpečnostních rámů, které jsou u závodních aut povinnou výbavou. Can-Am přežil sílu 20 tun, takže v případě nějakého kotrmelce stoprocentně ochrání obě dámy v kabině.