Rána o síle 26 G. Zraněný Podmol je doma z Dakaru s dalšími zlomeninami

Prezidentské volby by v prvním kole podle modelu pro CNN vyhrál Babiš s 27,9 procent před Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Od prosince si Babiš a Nerudová pohoršili. Do druhého kola by s Babišem postoupil Pavel s 22,7 procenty. Na třetím místě by skončila ekonomka Danuše Nerudová s 21,4 procenty. V druhém kole by ale Babiš prohrál s Pavlem i Nerudovou.

Na čtvrtém místě by se s obrovským odstupem umístil senátor Pavel Fischer s 4,4 procenta voličů. O něco málo by získal poslanec SPD Jaroslav Bašta, kterému model přičítá 4,1 procenta. Pouhých 1,8 procenta voličů by přesvědčil odborový předák Josef Středula a 1,5 procenta senátor Marek Hilšer.

Průzkum provedla společnost STEM, která poskytla informace také k druhému kolu. Podle ní by při volební účasti 69 procent lidí získal Petr Pavel 57 procent hlasů, zatímco Andrej Babiš 43 procent. Podobně by uspěla Danuše Nerudová proti Babišovi.