Ouředníček vyrazí na Dakar s novou Toyotou, chce zaútočit na svůj nejlepší výsledek

Tomáš Ouředníček se po tříleté přestávce postaví na start Rallye Dakar. Jeho hlavním cílem bude získat co nejvíce zkušeností se speciálem Toyota Hilux GR T1+.

"Konečně máme auto, o které se nemusíme starat a které nemusíme vyvíjet. Můžeme se soustředit jen na sportovní stránku. Bude to jen o nás, o našich jezdeckých a navigátorských schopnostech," řekl Ouředníček, který se bude snažit atakovat své dosavadní maximum, kterým je 17. místo z roku 2019.

Na rallye se vydá pod hlavičkou týmu Toyota Gazoo Racing Czech a servis mu bude zajišťovat belgický tým Overdrive.

Osminásobný dakarský účastník bude mít k dispozici koncepčně shodný speciál jako Násir Attíja z Kataru, jenž si letos připsal pátý triumf na slavné soutěži. "Rádi bychom se dostali do Top 10 a jednou i do Top 5," netají Ouředníček ambiciózní cíle.

Podobně mluvil již na konci května, kdy oznamoval spolupráci s japonskou automobilkou, kterou zastřešuje české zastoupení Toyoty. Jeho dosavadním maximem je 17. místo z roku 2019, o deset let dříve byl navigátorem Miroslava Zapletala a dojeli sedmí.

"Máme jasný úkol dojet Dakar co nejlépe. Nikdo na nás ale s ohledem na výsledek netlačí, chceme načerpat zkušenosti do dalších let. Budeme se snažit držet našeho hesla 'never give up'. Nikdy se nevzdáme," řekl.

Oproti původním plánům stihl Ouředníček, kterého bude opět navigovat David Křípal, ve druhé polovině roku odjet pouze jednu zkušební soutěž. Na červencové Baja Aragón ve Španělsku byl jednadvacátý v absolutním pořadí.

"Auto funguje fantasticky. Byli jsme překvapeni, jaké jsou jeho možnosti. Je to úžasný vůz a všechny jeho limity vlastně ještě ani neznáme," řekl Ouředníček. "Nestihli jsme toho najezdit tolik, kolik jsme chtěli, ale auto je připravené a je tady," doplnil.