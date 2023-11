Prokop věří, že nové auto uchladí. Na Dakaru čeká v lednu extrémní konkurenci

Martin Prokop, nejúspěšnější český pilot automobilů na Rallye Dakar, připravil na lednový ročník zcela nový závodní speciál.

Po dvou letech projektování a stavby vyrazí Prokop na Dakar se zcela novým vozem. "Pořád máme velkou karoserii, která klade významný odpor vzduchu. V podstatě se tolik nezměnilo na tvaru, řešili jsme jen otvory pro chlazení. Takže proti konkurenci je naší nevýhodnou stále velikost auta. Ale všechno ostatní už jsme se snažili vylepšit," řekl 41letý jezdec.

Testy nového Prokopova auta:

Tou největší změnou pod kapotou, která má pomoci v boji s velmi rychlou konkurencí, je šestiválcový turbomotor. Ale jak už to tak bývá, testování novinky provází řada komplikací.

"Náš největší problém je motor uchladit. Vůbec první evoluci jsme zkoušeli v srpnu v těch nejbrutálnějších podmínkách v Dubaji, kde bylo pořád kolem 50 stupňů. Jenže motor se pořád přehříval. Je vidět, že je to velká změna, přišli jsme se zcela novým konceptem," vysvětlil.

Právě teď probíhají klíčové okamžiky kompletace auta. "V těchto hodinách rozhodně nevypadá, jako že by mělo startovat na Dakaru. Poslední dny a noci jsou nejhorší, ale vypadá to, že to s vypětím sil stihneme a že naše novinka bude do akce," popsal Prokop poslední chvíle jihlavského týmu před nalodění vozu na trajekt do dějiště slavné soutěže.

Ale ani tím vylepšování dakarského speciálu nekončí: "Na Blízký východ povezeme ještě nějaké nové díly a ty vyzkoušíme v ostrém testu ve Abú Zabí."

Zatímco dříve byl jasným Prokopovým cílem skončit v cíli do pátého místa, při narůstajícím počtu konkurence, často podpořené továrním zázemím, bude tentokrát považovat za úspěch dojet v širší špičce. "Dělat výsledkové predikce je hodně ošidné," prohlásil během nedávného setkání v prostorech TV Nova na Barrandově.

"Jsem překvapený, jak moc jde Dakar - co se týče aut - nahoru, za poslední roky konkurence obrovsky vzrostla. Přichází třeba Ford, který to myslí nesmírně vážně. Na startu bude nějakých 30, možná 35 skvělých pilotů v autech nejvyšší specifikace T1+, takže auta šla neskutečně nahoru a bavit se o první desítce bude fakt hodně odvážné. Zvlášť pro malý tým, jako je ten náš. S útokem dopředu budeme muset spíš čekat na ten druhý týden," dodal.

Byť se na startu objeví tovární tým Fordu, velkou spolupráci s ním jihlavský rodák nečeká. "Ford funguje na úplně jiné bázi. Jedou v podstatě přípravný ročník. M-Sport si koupil projekt z Jižní Afriky s tím, aby se jeho tým naučil na Dakaru. Zároveň vyvíjejí úplně nový koncept, který bude jezdit někdy v březnu," popsal závodník dění v továrním týmu své "domovské" značky.

Ale žádná extrémně úzká kooperace se nakonec nekonala. "Chtěli po nás nějaká data. Zpočátku jsme jim je předávali, jenže pak jsme zjistili, že s námi moc nepočítají. Tak si jdeme každý svojí cestou a spíš za námi chodí jejich mechanici si pokecat, protože máme dobré vztahy. Malcolm (Wilson, šéf stáje M-Sport) a jeho syn, s nimiž mám dobré vztahy ještě z MS v rallye, spíš vyzvídají," připomněl účastník 134 soutěží MS, v nichž bodoval naposledy letos desátým místem v Rallye Safari v Keni.

Posunutí začátku soutěže o několik dní (prolog se pojede 5. ledna) Prokopa potěšilo. "Je to lepší, bylo to moc na knop. Letos, kdy se startovalo v roce 2002 na Silvestra, to bylo špatně. Bylo vidět, že toho všichni měli plné zuby a že si po hektickém období příprav oddychnout," dodal.