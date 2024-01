Mladou závodnici na Dakar málem nepustila otrava. V brutální etapě trápila favority

Teprve 19letá pilotka Aliyyah Kolocová se při svém druhém startu na Rallye Dakar snaží zkrotit auto nejvýkonnější kategorie automobilů.

I když na slavné soutěži reprezentuje Seychely a narodila se v Dubaji, má toho mladá závodnice s Českem společného víc než dost. Jejím otcem je dvojnásobný nejlepší evropský trucker Martin Koloc. Závodí v týmu Buggyra ZM Racing, který má dakarskou základnu v Roudnici na Labem a jemuž právě Koloc šéfuje.

Společně s dvojčetem Yasmeen se dlouho věnovala tenisu. Ale zdravotní problémy vyhnaly obě sestry z kurtů. Ovšem zároveň díky nim v sobě objevily tátovy rychlé geny.

Aliyyah Kolocová už stačila bojovat o body na okruzích v tahači či v sérii EuroNASCAR. Loni v posádce s Davidem Vršeckým a Adamem Lackem dlouho bojovala o titul šampionů třídy GT4 v rámci vytrvalostního seriálu 24H Series.

Ale její největší láskou jsou dálkové soutěže. Jen co jí věk umožnil, debutovala loni na Dakaru ve třídě T3, tedy speciálních lehkých vozidlech. Letos jako 19letá přesedlala do toho nejrychlejšího, co se na čtyřech kolech na trať této soutěže vydá. Kolocová pilotuje vůz RedLined elitní třídy automobilů Ultimate.

"Buginu jsem musela řídit opatrněji, hlavně na kamenech. Na začátek to ale bylo velmi dobré auto. Přechod do velkého vozu byla pořádná změna. Jízdu s ním si užívám mnohem víc. Mohu být agresivnější, ale pořád se s ním učím a snažím se zlepšovat."

Vedle závodění si už vyzkoušela i roli mechaničky. V druhé etapě jí na voze prasklo přední zavěšení. "Byl to nešťastný technický problém. Nemyslím si, že bych mu mohla zabránit, byla to smůla. Ale na druhou stranu to byla výborná zkušenost. Můj navigátor Sébastien Delaunay mě při opravě hodně naučil a jsem ráda, že jsme v soutěži mohli pokračovat."

Ovšem start Kolocové na letošní Rallye Dakar visel na vlásku. Jen pár dní před ním prodělala dva chirurgické zákroky. "Deset dní před Dakarem měla dvě operace nohy. Měli jsme starost, jestli to vůbec stihneme doléčit. Měla rozřezanou nohu a infekci s otravou krve, ale zvládli jsme to. Je to tvrdá holka," prohlásil otec a šéf v jedné osobě Martin Koloc.

Boss Buggyry mohl být na svoji dceru hrdý hlavně v cíli šesté etapy. Královská etapa byla rozdělena na dvě části a Aliyyah Kolocová se při ní držela mezi světovou elitou. Nakonec z toho bylo výborné 17. místo, když dokázala porazit celou řadu továrních pilotů.

"Největším zážitkem pro mě bylo, že jsem sem dostala až do bivaku, kde nocovaly velké hvězdy Dakaru. A já se s nimi na trati dokázala poměřit," uvedla.

V poušti Empty Quarter potvrdila, že jízda v dunách jí jde ze všeho nejlépe. "S pískem mám nejvíc zkušeností. Když jsem začínala s off-roady, tak to bylo v písku a v přímo v dunách. I když je to jeden z nejtěžších terénů, mám ho nejraději. Přesto jsem z výsledku této etapy byla velmi překvapená," sdělila 19letá pilotka, která se chce s nejlepšími jezdci dálkových soutěží úspěšně měřit i v druhé polovině Rallye Dakar.

Aliyyah Kolocová bojuje s technikou ve 2. etapě Rallye Dakar (8. 1. 2024):