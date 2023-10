Brněnský drak vyletěl z mlhy. Masarykův okruh hostil další závody do vrchu

Reprezentace

Vyloučený Jurásek a zase bez tří bodů. "Lvíčatům" Euro zvolna mizí v dáli

Čeští fotbalisté do 21 let remizovali s Dány 0:0 a nevyhráli ani třetí utkání v kvalifikaci ME. Od 38. minuty hráli bez vyloučeného Matěje Juráska.