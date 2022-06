Běh k autům, velká tragédie, rychlé ženy i slavní herci. Le Mans slaví 90. ročník

Schodek státního rozpočtu by měl být podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) příští rok nižší než letos, na který je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Zároveň by Stanjura chtěl dodržet plány vlády na konsolidaci veřejných financí. Ty počítají s poklesem deficitu veřejných financí v roce 2024 pod tři procenta. Vyplývá to z rozhovoru Stanjury pro agenturu Reuters.

Ministerstvo financí v předběžném pracovním návrhu státního rozpočtu na příští rok, který na počátku června projednala vláda, naplánovalo schodek 295 miliard korun. Podle Stanjury ale vláda ještě o rozpočtu nezahájila politickou debatu. Ohledně novely letošního rozpočtu ministr uvedl, že by schodek měl být určitě nižší než 350 miliard korun.

"Mám nějakou představu o maximálním deficitu příští rok. Moje představa je, že to bude nižší než letos…Jsem přesvědčený, že k poklesu dojít prostě musí," uvedl. V rozhovoru dále uvedl, že zatím není ani důvod měnit priority, které má vláda v programovém prohlášení, kromě snahy urychlit dosažení výdajů na obranu na dvě procenta HDP.